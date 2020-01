Briller une nouvelle lumière sur le classique de l’âge d’or de Tone Lōc

Lorsque Tone Lōc a sorti Lōc-ed After Dark, le 23 janvier 1989, les gens se demandaient d’où venait ça? Maintenant, la question serait: où est-ce que cela est allé? Parce que pendant un petit moment là-bas, Tone Lōc était tout simplement massif. Lōc-ed After Dark est devenu double platine; deux singles d’elle étaient omniprésents. Il a atteint le n ° 1 dans les charts de Billboard – à une époque où une telle position était presque inconnue pour un artiste hip-hop. Bien que ce fut une super-renommée de courte durée, Tone Lōc pouvait à juste titre dire, dans son gargarisme d’une voix de gravier, que 89 était son année.

Écoutez Lōc-ed After Dark sur Apple Music et Spotify.

La sensation du jour au lendemain est un cliché de showbiz, mais le terme pourrait s’appliquer ici. Tone Lōc n’est pas venu de nulle part – comme NWA et de nombreux autres, il émanait de Compton et était un ancien membre de gang – mais il n’avait aucun antécédent de succès musical quand il a signé pour le nouveau label Delicious Vinyl. Son premier single, “On Fire”, est apparu en 1987 et n’a pas frappé, bien qu’il ait été entendu et noté dans les milieux hip-hop. Une réimpression avec une face B différente a vu un millier d’exemplaires pressés. Son deuxième single, “Wild Thing” de 1988, s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires. La suite, «Funky Cold Medina», a dû se contenter de déplacer un million de personnes environ. Pendant un certain temps, tout le monde l’a gardé sur l’homme né Anthony Terrell Smith.

Et donc, le premier album, Lōc-ed After Dark. Habillé d’une parodie / hommage pour la pochette du classique Blue Note de Donald Byrd, A New Perspective, il a montré que Lōc était un succès et une fraîcheur glaciale – les deux étaient soudainement vrais. Le format était simple, l’exécution parfaite. Lōc a parlé de ce qu’il pouvait faire et à quel point il était brillant et des fantasmes de tous les jeunes hommes sur une sélection de rythmes qui comprenaient des échantillons de disques rock, donnant aux airs une familiarité avec un public qui dédaignait normalement le hip-hop. Ce n’était pas entièrement original; Beastie Boys et Run-DMC avait fait la même chose, mais Lōc n’a pas exactement copié leur style haussier. C’était une présence décontractée, plus effrayée que toi. Sa musique était détendue, percutante et curieusement rangée.

Le morceau d’ouverture ‘On Fire (Remix)’, une refonte de son premier single, met les choses en place. Funky, sec et sans chichis, il surfe sur les rythmes de “Substitution synthétique” de Melvin Bliss, une pause de Jane simple utilisée dans des dizaines de disques mais aussi funky comme un mégot de bulle sous la voix de papier de verre 60 de Lōc. Puis vint le premier monstre: l’échantillonnage de Van Halen, la vente massive, le «cerveau sauvage». Il est juste là, stable, discrètement obscène, une mélodie comme si quelqu’un avait donné le micro à Tony Soprano et lui avait dit de faire comme Rakim. Aujourd’hui, vous trouverez peut-être cela attrayant, mais vous vous demandez de quoi il s’agit, mais à l’époque, «Wild Thing» a pris l’humeur: hédoniste, paresseux, avec un sentiment de confiance et d’espace qui suggère une Californie plus grande que les rues, boulevards et avenues de Compton. Il a fk les graphiques, puis les a mangés.

La piste titre est encore plus dépouillée. Le titre de jeu de mots, tiré des avis dans les espaces publics ouverts, vous dit que ce gars vit la nuit. Citant, plus ou moins, le classique jazz-soul des Blackbyrds «Rock Creek Park», Lōc explique à quel point il peut devenir fou – Lōc est l’abréviation de «Lōco» – sans avoir l’air excité à distance, ce qui est le credo de ce rappeur. Il supposerait qu’il tirerait également un rythme du “Funking From Jamaica” de Tom Browne, un autre morceau du panthéon de fusion commercial, pour la prochaine sélection, “I Got It Goin” On “. Et quand il choisit une pause d’une source plus émouvante, c’est une chambre à coucher: il y a Barry White exemple sur “Couper les rythmes”. Juste au moment où vous pensez que tout est un peu prévisible dans ce morceau en particulier, les producteurs The Dust Brothers se lancent dans une coupe bien déguisée de Ailes‘Band On The Run’ juste pour apporter une réponse “WTF!”.

L’autre piste d’évasion, “Funky Cold Medina”, un hommage à une supposée concoction de vodka aphrodisiaque, ronronne sur un rock lick à deux accords et un conte sexuel ou 20. Ce doit être une boisson sèche, car Lōc semble aride. “Next Episode” est une touche plus uptempo, ce qui signifie que le rappeur doit sonner juste une nuance plus animée et permet même un rire dans sa voix. ʻLōc’in ’On The Shaw’ est un constructeur, qui commence avec un battement de machine minimaliste et s’agite d’une menace. Mais c’est une atmosphère pour naviguer sur le front de mer après la tombée de la nuit et tirer sur Mary Jane; si vous attendez une rime, vous attendrez en vain. “The Homies” sonne comme un retour à une époque hip-hop antérieure, une rupture de tambour et une rime de fête énervée. “Don’t Get Close” pourrait être un hymne pour ce causeur détaché aux nuances. ʻCheeba Cheeba ‘, un des premiers single, tire son titre du beat qu’il mord (Harlem Underground Band’s’Smokin’ Cheeba Cheeba ‘) et, à part les contes de Lōc de se faire écraser, présente une voix émouvante de N’Dea Davenport, qui rejoindra bientôt Brand New Heavies. C’est une longue piste et Lōc avait une flopée de vers à cracher.

Lōc-ed After Dark: où est-il allé? Partout. Cela a retourné une partie du hardcore hip-hop contre lui, en supposant du commercialisme, et son prochain album ne s’est pas vendu aussi près. (N’est-ce pas juste fou? Vous lâchez un album double platine mais vous ne faites qu’un seul album de plus.) Eh bien, Lōc-ed After Dark était commercial, mais uniquement parce qu’il captait l’ambiance de l’époque, lorsque le hip-hop sortait du ghetto et atteignait de nouvelles oreilles grâce au mécénat de MTV, où le charisme californien de Lōc et sa facilité rythmique jouaient bien. Si l’album sonne de son temps, c’est OK: la nostalgie est entrée en jeu, lui donnant une nouvelle lueur. Jouez à la tombée de la nuit et émerveillez-vous de la facilité avec laquelle Lōc réussit.

