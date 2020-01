Briser Benjamin pour jouer dans les jeux vidéo “Adventure Quest 3 D” et “Aq Worlds”

Une version virtuelle de BRISER LE BENJAMIN se produira dans les jeux vidéo multijoueurs AdventureQuest 3D et AQWorlds. Les musiciens apparaîtront comme des avatars qui joueront un “concert de bataille” dans le jeu sur une période de deux semaines à partir du 18 février. Les éditeurs disent que la performance aura lieu dans une “nouvelle dimension” et sera le “concert de bataille le plus sombre du jeu”. encore.”

Artix Entertainment a écrit dans un message d’annonce: “Expérience BRISER LE BENJAMIN dans un événement de jeu vidéo d’un autre monde. Rejoignez-nous pour un concert en jeu sur des îles flottantes infestées de monstres. Battez-vous pendant que le groupe joue. Faites équipe avec des amis et d’autres joueurs pour vaincre des créatures puissantes et horribles. Explorez cette étrange nouvelle salle de concert avec parkour et portails. Battez le boss monstre de ce concert de combat et gagnez des trésors et des récompenses rares. “

Pour plus d’informations, cliquez ici.

BRISER LE BENJAMIN chanteur Ben Burnley est un drogué de jeu vidéo confirmé, et il a dit Le pouls de la radio il y a quelque temps, il cherche toujours à s’impliquer avec eux. “Eh bien, nous avons toujours les yeux ouverts, et vous devez chercher les bonnes opportunités pour faire quelque chose comme ça, et je joue constamment à des jeux vidéo et je regarde dans les magazines de jeux vidéo pour les projets à venir”, a-t-il déclaré. “Je trouve les jeux et je dis à mon mec sur mon label, je lui dis et puis il monte dessus, voit ce qu’il peut faire à ce sujet.”

Tous les deux KORN et ALICE ENCHAÎNÉE ont également fait des apparitions similaires dans AdventureQuest 3D et AQWorlds.

BRISER LE BENJAMIN est actuellement en co-tête d’affiche avec KORN. le Burnleyen tournée pour soutenir son nouvel album de compilation “Aurore”, qui propose des versions repensées de ses chansons.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).