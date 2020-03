Broken Witt Rebels reporte sa tournée de printemps en raison de la pandémie de COVID-19

Broken Witt Rebels a reporté sa prochaine tournée de printemps en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Le quatuor basé à Birmingham a publié la semaine dernière leur nouvel album OK Hotel et, pour célébrer la libération, le groupe – composé de Danny Core (chant), James Tranter (guitare), Luke Davis (basse) et James Dudley (batterie) – était sur le point de se lancer dans leur plus grande tournée à ce jour, couvrant le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Allemagne, mais en raison de la crise mondiale de COVID-19, Broken Witt Rebels a été forcé de reporter les émissions jusqu’à nouvel ordre.

Dans une déclaration, le groupe commente; “C’est avec le cœur lourd que nous devons annoncer que la prochaine” OK Hotel Tour “sera reportée. Nous ne sommes pas seulement responsables des soins et du bien-être de nous-mêmes et de nos familles, mais également des soins et du bien-être de tous ceux qui nous soutiennent en venant à nos concerts.

«Nous avons travaillé dur pour être prêts à vous offrir le meilleur spectacle possible, et nous voulions désespérément sortir et voir tout le monde, donc c’est frustrant, mais finalement la meilleure décision pour nous tous. Toutes les dates sont actuellement reportées, veuillez donc conserver vos billets; nous vous ferons parvenir les nouvelles informations dans les plus brefs délais.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’accueil réservé à OK Hotel et nous espérons que vous continuerez à l’écouter où que vous soyez. Restez en sécurité, restez aseptisé et restez en contact via les réseaux sociaux. Prenez soin les uns des autres et nous serons bientôt de nouveau parmi vous. Dan, Luke, JT, JD. ”

OK Hotel a été accueilli par des éloges. Kerrang! a déclaré: “Le nouveau son spacieux du deuxième album de Broken Witt Rebels les identifie instantanément comme un groupe qui change de voie”, tandis que le magazine Maverick a déclaré que “‘OK Hotel’ a énormément de choses à faire … c’est un record plein de talent et vaut bien votre temps et votre patience »

Broken Witt Rebels se produira aux Hamburg Harley Days le 27 juin – la première rencontre des motards européens du centre-ville

L’hôtel OK est sorti maintenant et peut être acheté ici.