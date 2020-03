Brooks Wackerman d’Avenged Sevenfold sur Neil Peart: ‘Quelle force avec laquelle il faut compter’

AVENGED SEVENFOLDc’est Brooks Wackerman a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

S’adressant à “The BitRock Podcast”, Wackerman réfléchi sur la façon dont il a découvert Peart était mort. Il a dit: “J’étais en studio pour écrire avec mon groupe et j’ai commencé à recevoir des textes de tous mes amis batteurs qui Neil est décédé, et j’étais juste dans l’incrédulité. Je ne savais pas qu’il était malade. Et ce qui était tragique, c’est que je savais qu’il ne voulait vraiment pas faire de tournée à la fin de sa carrière avec SE RUER. Il a donc finalement pris sa retraite il y a quatre ou cinq ans, et n’a que le temps de se détendre et d’écrire des livres, pour lesquels je sais qu’il était passionné. Donc, pour moi, c’était la partie la plus triste de tout cela – qu’il n’avait pas vraiment le temps de faire d’autres activités que la tournée.

“Quelle force avec laquelle il faut compter”, a-t-il poursuivi. “J’ai grandi en écoutant SE RUERet ma première participation, nous avons fait une reprise de ‘Feux de la rampe’. [We were called] TNT, parce que nous étions de la «dynamite». Je me souviens juste que nous jouions toutes ces chansons pop, et notre guitariste était un énorme SE RUER tête, et il est celui qui a apporté ‘Feux de la rampe’ à la table, et ce fut de loin la chanson la plus difficile à [play].

“«Images animées» était mon introduction à SE RUERet puis une fois que j’ai eu la nouvelle[[Neil]passé, je conduisais à la maison, chaque feu stop, j’écoutais un nouveau SE RUER chanson et je voudrais prendre un instantané et l’afficher sur mon Insta. “

SE RUER annoncé Peart‘passe le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin des fans et des musiciens du monde entier.

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. Peart a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore en mesure de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.

