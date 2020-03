Bruce Dickinson d’Iron Maiden appelle une fois de plus Rob Halford de Judas Priest pour avoir utilisé un téléprompteur

IRON MAIDENc’est Bruce Dickinson a une fois de plus appelé des chanteurs qui utilisent des télépromptes lors de performances live.

Un téléprompteur, ou autocue, est un dispositif d’affichage qui invite la personne à parler avec un texte visuel électronique d’un discours ou d’un script, et il est généralement utilisé par les chanteurs – y compris JUDAS PRIESTc’est Rob Halford et SABBAT NOIRc’est Ozzy Osbourne – qui s’entendent un peu et ont un gros travail à retenir.

Dickinson a évoqué le sujet des chanteurs qui s’appuient sur les télépromptes lors de sa prestation de créations orales hier soir (vendredi 6 mars) au CinemaxX Hamburg-Dammtor à Hambourg, en Allemagne.

Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Je n’utilise pas d’autocue sur scène. Beaucoup de chanteurs maintenant, ils ont juste les mots là-bas: la loi, enfreindre la loi, enfreindre la loi. Enfreindre le quoi? “Enfreindre la loi. Enfreindre la loi.” “

BruceSes derniers commentaires font écho à ceux qu’il a faits en 2014 dans une interview avec Le gardien. Il a dit à l’époque: “Je ne me suis jamais rendu compte que les gens utilisaient des autocues. Qu’est-ce que c’est que ça? Les gens paient beaucoup et vous ne vous souvenez même pas des mots de merde.”

Il a poursuivi: “Le plus stupide que j’ai jamais vu était[[JUDAS PRIEST‘s] ‘Enfreindre la loi’. C’est sur la putain d’autocue. “Enfreindre la loi, enfreindre la loi / Enfreindre la loi, enfreindre la loi / Enfreindre la loi, enfreindre la loi / Enfreindre la loi” – devinez quoi? – ‘enfreindre la loi.’ C’est ridicule. “

Quelques semaines après Dickinsonc’est Le gardien interview a été publiée, Halford a été interrogé sur la JEUNE FILLE Commentaires du leader lors d’un chat avec l’Australie AndrewHaug.com. Rob dit: “Eh bien, la première chose que je vais dire à ce sujet est Bruce Dickinson est un bon compagnon à moi; Je l’aime à mort. Je pense que c’est un chanteur incroyable, c’est un grand showman, il est dans un merveilleux groupe, IRON MAIDEN, qui est l’un des plus grands groupes de metal au monde. Et pour ce que les gens disent les uns des autres, je ne pense pas que cela signifie vraiment beaucoup, pour être tout à fait honnête. Nous disons tout ce que nous disons, selon le jour et l’émotion que nous ressentons. je sais Bruce“Le cœur est au bon endroit, et il vient de dire ce qu’il a dit, et c’est tout ce qu’il y a à dire à ce sujet.”

Dans une interview de 2010 avec le Agence QMI, Halford a expliqué comment l’utilisation d’un téléprompteur l’a aidé lorsqu’on lui a demandé de Ozzy avec SABBAT NOIR pour un spectacle après Osbourne a été malade. “[Comme[LikeOzzy], J’utilise un téléprompteur maintenant aussi parce que je fais tellement de choses “, at-il dit.” Je ne me souviens pas. J’aimerais être comme mon pote Bruce Dickinson et pourrait tout faire, mais j’ai besoin de cette couverture de sécurité. “

Lors de l’édition 2005 de Ozzfest, fondateur du festival itinérant, Ozzyfemme et manager de Sharon Osbourne, a coupé le système de sonorisation du lieu et le pouvoir de la scène principale à au moins trois reprises pendant JEUNE FILLEperformance à la dernière étape de la tournée à Devore, en Californie, car elle a dit que Dickinson «parlait de merde de ma famille, nuit après nuit», et était «irrespectueuse» envers son mari pendant Bruce“éclats nocturnes de la scène” en disant que “nous n’avons pas besoin d’un téléprompteur”[comme[likeOzzy]. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).