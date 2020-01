Bruce Kulick: «Rejoindre Kiss a changé toute ma vie»

Ancien BAISER et actuel GRAND FUNK RAILROAD guitariste Bruce Kulick a récemment été interviewé par le podcast “Pod Of Thunder”. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur jouer un ensemble de rarement joué BAISER chansons de l’année dernière “Kiss Kruise”:

Bruce: “J’ai un super groupe. Nous avons travaillé très dur. Ce sont des fans. Ce sont de très grands fans. Brent Fitz [drums], Trône de Zach [bass/vocals] et Todd Kerns [guitar] sont vraiment énormes BAISER Ventilateurs. C’est trop drôle; Dieu merci, j’ai le contrôle sur eux parce que si ça ne tenait qu’à eux, ça deviendrait fou de combien de chansons ils essaieraient de travailler. Quelqu’un doit les enrouler et prendre des décisions. Ils m’ont mis au défi à plusieurs reprises et j’ai reconnu l’importance de les entendre et de les faire fonctionner. Je ne pensais pas que j’aurais jamais exploré ‘Animaliser’ de la même manière que je l’ai fait cette année, mais, cela avait du sens avec le 35e anniversaire. Je ne suis pas le gars qui aime célébrer les 33 et 31 et 37. [Laughs] J’aime les gros chiffres. Le fait que cela représentait quelque chose de vraiment important dans ma vie, qui a changé ma vie, a changé ma vie entière, qui devenait membre de BAISER, signifiait que je voulais vraiment explorer cela. Même si certaines de ces chansons que nous avons joué un peu lors de ma première tournée, beaucoup d’entre elles n’ont jamais été jouées en direct, bien sûr, et c’est comme ça que vous approfondissez les pistes, vous ne les sortez pas pour une grande tournée comme BAISER devrait faire, alors ils devraient présenter toute leur carrière. En ce qui concerne les listes de réglages pour BAISER, c’est toujours un défi, mais j’ai beaucoup de chansons parmi lesquelles choisir. “

Pour savoir s’il prendrait jamais son “Kiss Kruise” groupe sur la route:

Bruce: “Nous avons reçu quelques offres et des gens demandent des choses. Je suis membre à plein temps de GRAND FUNK, même si cela ne signifie pas la même chose que certains groupes où vous partez pendant deux mois à la fois ou presque un an comme BAISER vient de le faire en 2019. Et puis l’année dernière, par exemple, Todd et Brent joué avec Sabrer [[PRÉSENTATION DE MYLES KENNEDY ET DES CONSPIRATEURS]et ils ont fait tellement de concerts avec Sabrer, c’était ridicule. Alors, bien sûr, Sabrer a de nouveau occupé GUNS ‘N ROSES. Nous allons examiner les opportunités qui se présentent à nous et qui pourraient correspondre aux horaires de chacun. Je ne veux donc pas dire que nous ne pourrions pas faire quelque chose. Je ne sais pas encore et je veux certainement que ça marche si ça devait être quelque chose. Je ne veux pas nécessairement sortir ce groupe et jouer dans des clubs où j’ai quelques centaines de personnes. Cela ne va pas être très excitant pour moi parce que même si je sais que leurs cœurs seront au bon endroit, les gens du club, mais pour avoir une terrasse de piscine pleine de quelques milliers de personnes pendant la croisière, vous obtenez habitué à cela. Je ne sais pas vraiment quelle serait la réponse aux États-Unis. Je pense que sur le plan international, cela ferait encore mieux et cela rend les choses encore plus compliquées car c’est cher d’aller en Europe ou en Amérique du Sud. Je parie que nous pourrions jouer à certains festivals et le seul problème c’est que c’est pendant mon temps occupé avec GRAND FUNK. Je vais peser toutes les options et voir au mieux ce que je peux faire. Mes gars sont vraiment patients à ce sujet; ils comprennent. Mais la grande question est de savoir si on nous demande de faire «Kiss Kruise 10», ce que je suppose, je veux dire, on ne m’a pas officiellement demandé. Nous avons une chose tellement excitante à attendre avec impatience. Qui sait? Il y aura peut-être d’autres choses. L’autre chose importante que je voulais mentionner est que j’ai vraiment l’intention d’enregistrer avec les gars. Nous vivons tous à Las Vegas. Nous avons presque pensé à le faire lorsque nous nous préparions pour la croisière, mais il a fallu beaucoup de travail pour assembler l’ensemble que nous avons fait. Je voudrais dire que nous pourrions sortir deux à quatre chansons, peut-être un EP de matériel, des originaux, des reprises. Ces gars ont le droit de le faire car ils sont vraiment talentueux et nous nous entendons tous si bien et nous jouons bien ensemble. Nous verrons comment cela se déroule. C’est un objectif en 2020 que je pense vraiment, avant même de pouvoir dire: “ Ouais, rattrape-nous sur ces sites. Nous allons faire cette course sur la côte ouest ou nous allons faire cette course dans le Midwest, “mais, je voudrais dire qu’à un moment donné, je serais capable de faire des choses comme ça.”

Kulick rejoint BAISER en 1984, peu de temps après guitariste Mark St. John a quitté le groupe après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Reiter, une forme d’arthrite inflammatoire. Il a enregistré cinq albums studio avec le groupe – “Asile”, “Crazy Nights”, “Chaud dans l’ombre”, “Vengeance” et “Carnaval des âmes” – et peut également être entendu sur le groupe “Alive III” et des sets live “Kiss Unplugged”. Il a rejoint GRAND FUNK RAILROAD en 2001 et continue d’être le guitariste principal du groupe aujourd’hui.

Bruce est fortement présenté sur “Kissology – Vol. 2” et “Vol. 3”, les DVD s’étendant sur BAISERcarrière historique de 45 ans.



