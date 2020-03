Bruce Springsteen a publié «Hyde Park Concert Film» en ligne pour la première fois

Cet isolement peut parfois être assez solitaire. Le coronavirus a en quelque sorte mis le monde à l’épreuve pour voir notre capacité à se retirer et à en tirer le meilleur parti. Heureusement, il y a des artistes qui font de leur mieux pour que tout le monde chez eux se sente un peu plus accompagné. Juste le cas de “The Boss” Bruce Springsteen, qui a méga tiré au sort et a sorti son légendaire concert de 2009 London Calling: Live in Hyde Park pour la première fois en ligne.

“Pratiquer la distanciation sociale et diffuser London Calling: vivre à Hyde Park dans le confort de votre maison”Springsteen a écrit sur Twitter le mardi 17 mars. “Maintenant sur YouTube et Apple Music dans leur intégralité pour la première fois!”, Nous a prévenu le légendaire rockeur. Le temps est juste une question de trouver un espace pour voir ce grand concert et rendre cette quarantaine pleine de bonne musique live. Quelque chose qui brillera par son absence dans ces jours à venir.

Pratiquez la distanciation sociale et diffusez «London Calling: Live In Hyde Park» dans le confort de votre foyer, maintenant sur YouTube et Apple Music dans son intégralité pour la 1ère fois! Le concert de Bruce & The E Street Band en 2009 est une puissance absolue https://t.co/O90QlPBalO pic.twitter.com/MlQmV8wslS

– Bruce Springsteen (@springsteen) 17 mars 2020

London Calling: Live in Hyde Park capture l’ensemble de Springsteen de juin 2009 au festival de musique Hard Rock Calling à Londres. Bien sûr, le film tire son nom du classique The Clash, que Springsteen et le E Street Band ont repris lors de leur set de 27 chansons. Le rockeur vétéran a également interprété des chansons comme “Badlands”, “Bobby Jean”, “Born to Run” et “Dancing In The Dark”. Ce joyau était entre les mains de quelques fans de Springsteen passionnés, mais maintenant il ne reste plus que quelques clics. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez de ce grand concert.