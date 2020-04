Bruce Springsteen, SZA, plus de performances au concert bénéfice du Coronavirus du New Jersey

Bruce Springsteen, SZA, Bon Jovi, Halsey et d’autres artistes donneront un concert bénéfice pour l’État du New Jersey pour soutenir son Pandemic Relief Fund. Organisées avec le New Jersey Pandemic Relief Fund (NJPRF), les performances à domicile seront diffusées à la télévision locale, à la radio et en ligne via Apple Music et E Street Radio sur SiriusXM. Les autres interprètes incluent Tony Bennett, Charlie Puth, Chelsea Handler et plus encore.

Le concert JERSEY 4 JERSEY aura lieu le mercredi 22 avril à 19h. Est. Consultez l’annonce ci-dessous.

Découvrez plus de rassemblements numériques, des efforts de soutien communautaire et d’autres efforts que les artistes entreprennent pour collecter des fonds et soutenir le bien-être de chacun dans le rassemblement hebdomadaire de Pitchfork.

