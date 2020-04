BST Hyde Park 2020 annulé en raison d’un coronavirus

Le concert annuel de BST Hyde Park est le dernier événement annulé en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

“C’est avec une grande tristesse que nous avons pris la décision difficile d’annuler BST Hyde Park 2020”, indique un communiqué de presse publié aujourd’hui, 8 avril.

Quelle aurait été sa huitième année, le festival devait mettre en vedette Taylor Swift, Kendrick Lamar, Little Mix, Post Malone, Pearl Jam et Duran Duran comme têtes d’affiche et initialement prévu qui aura lieu deux week-ends en juillet, 3-5 et 10-12.

Nile Rodgers & Chic et Gwen Stefani faisaient également partie de la programmation originale des artistes pour l’événement 2020.

La performance de BST aurait marqué le premier spectacle de Duran Duran à Londres en cinq ans (et leur seul concert dans la capitale en 2020), et une célébration des quatre décennies du groupe ensemble. Leur premier album éponyme atteindra son 40e anniversaire l’année prochaine.

C’est avec le cœur lourd que nous avons décidé de ne pas aller de l’avant avec BST Hyde Park 2020. Veuillez lire notre déclaration complète ci-dessous ou ici: https://t.co/MlVFWx3o02

Vous envoyer tout l’amour et la positivité pendant ces moments difficiles. Prenez soin de vous, restez en sécurité et rendez-vous l’année prochaine. pic.twitter.com/ETj6CiyZE0

– BST Hyde Park (@BSTHydePark) 8 avril 2020

«Après avoir suivi de près les actions et les déclarations du gouvernement pendant la pandémie de COVID 19, ainsi que consulté nos partenaires The Royal Parks et d’autres agences, nous avons conclu que c’était le seul résultat possible.

«Cela aurait été la 8e année de cet événement et nous avions hâte de proposer des spectacles incroyables et uniques pour des centaines de milliers de fans dans le plus grand site extérieur du monde. Mais la sécurité passe toujours en premier. »

Parallèlement à la sécurité des festivaliers, les organisateurs ont également déclaré qu’ils ne voulaient pas «mettre une pression supplémentaire sur les services d’urgence», qui seraient tenus de soutenir l’événement.

«Nous avons également une responsabilité envers notre personnel, nos fans, nos organisateurs d’événements, nos fournisseurs et nos sponsors, nous avons donc suivi de près tous les développements avant de prendre une décision finale. Nous tenons à les remercier pour leur excellent travail et nous avons hâte de vous voir tous l’année prochaine lorsque nous pourrons célébrer à nouveau. »

Les fans qui ont déjà acheté des billets seront contactés par les agences de billetterie locales avant le 6 mai pour plus de détails.

Visitez le site officiel de l’événement pour plus de détails.