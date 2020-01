BTS annonce la carte de The Soul aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe

Superstars de la K-Pop BTS a annoncé son retour aux États-Unis et en Europe avec sa tournée «Map Of The Soul» en avril. Cette sortie fait suite à l’énorme tournée mondiale du BTS de l’année dernière «Love Yourself: Speak Yourself» qui a vendu 6 spectacles de stade aux États-Unis en quelques minutes.

La tournée «Map Of The Soul» sera leur plus grande tournée nord-américaine jamais lancée et débutera le 25 avril à Santa Clara. La sortie se rendra également à Los Angeles, Dallas, Orlando, Atlanta, New Jersey, Washington D.C. et Toronto avant de s’achever le 6 juin à Chicago. Veuillez consulter l’itinéraire complet ci-dessous.

Les billets peuvent être achetés via la plateforme Verified Fan. Les utilisateurs de BTS Global Official Fanclub Army Membership auront la première chance de participer à la prévente officielle des fans de Global Official Fanclub Army Membership à partir de 15 heures, heure locale, le mercredi 5 février jusqu’à 23 heures, heure locale, le jeudi 6 février. La pré-vente de General Verified Fan (pour les non-membres du fan club) commencera à 15h00 heure locale le jeudi 6 février à 23h00 heure locale le même jour. Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 7 février à 15 heures, heure locale. Visitez BTS » site officiel pour plus d’informations.

La tournée 2020 «Map Of The Soul» de BTS comprend les dates américaines suivantes:

Sam 25 avr: Santa Clara, Californie, Levi’s Stadium

Dim 26 avril: Santa Clara, Californie, Levi’s Stadium

Sam 02 mai: Los Angeles, Californie, Rose Bowl Stadium

Dim 03 mai: Los Angeles, Californie, Rose Bowl Stadium

Samedi 9 mai: Dallas, TX Cotton Bowl Stadium

Dim 10 mai: Dallas, TX, Cotton Bowl Stadium

Jeu 14 mai: Orlando, FL, Camping World Stadium

Dim 17 mai: Atlanta, GA, stade Bobby Dodd

Sam 23 mai: East Rutherford, NJ, MetLife Stadium

Dim 24 mai: East Rutherford, NJ, MetLife Stadium

Mer 27 mai: Washington, DC, Fed Ex Field

Sam 30 mai: Toronto, ON, Rogers Centre

Dim 31 mai: Toronto, ON, Rogers Centre

Ven 05 juin: Chicago, IL Soldier Field

Sam. Juin 06: Chicago, IL Soldier Field

La tournée «Map Of The Soul» de BTS comprend les dates suivantes au Royaume-Uni et en Europe:

Ven. 3 juil.: Londres, Twickenham Stadium

Samedi 4 juillet: Londres, Twickenham Stadium

Sam.11 juil: Berlin, Olympiastadion Berlin

Dim 12 juil: Berlin, Olympiastadion Berlin

Ven 17 juil: Barcelone, ESP, Estadi Olimpic Lluis Companys

Samedi 18 juillet: Barcelone, ESP, Estadi Olimpic Lluis Companys.

