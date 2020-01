BTS annonce sa tournée mondiale 2020

BTS a annoncé une tournée mondiale. Le Map of the Soul Tour les mènera à travers l’Amérique du Nord, la Corée du Sud, l’Europe et le Japon. Trouvez les dates sur leur affiche de tournée ci-dessous.

Les mégastars de la K-pop ont récemment annoncé que leur nouvel album MAP OF THE SOUL: 7 sortait le 21 février via BigHit Entertainment. Au cours du week-end, ils ont sorti leur premier nouveau single de l’album, “Black Swan”.

