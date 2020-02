BTS annule les dates de sa tournée en Corée du Sud, citant une épidémie de coronavirus

Le groupe de K-pop BTS a annulé quatre concerts en Corée du Sud en raison de la récente épidémie de coronavirus. Selon une déclaration des représentants du groupe Big Hit Entertainment, le virus a “rendu impossible à l’heure actuelle de prédire l’ampleur de l’épidémie” lors de la série de concerts de BTS à Séoul, initialement prévue les 11, 12 et 18 avril. et 19. Les dates étaient censées donner le coup d’envoi de la carte mondiale du groupe de la tournée Soul.

“Veuillez comprendre que cette décision a été prise après un examen approfondi et minutieux afin de coopérer avec les mesures du gouvernement sur la restriction des événements publics”, indique le communiqué de Big Hit. Trouvez-le en entier ci-dessous.

BTS a sorti son dernier album studio Map of the Soul: 7 au début du mois.

Bonjour. C’est Big Hit Entertainment

Nous avons le regret d’annoncer que le concert BTS MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL, initialement prévu les 11 avril (samedi), 12 (dimanche), 18 (samedi) et 19 (dimanche) au STADE OLYMPIQUE, a été annulé.

Les plans pour «MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL» incluaient la participation d’un certain nombre de sociétés de production mondiales et d’un grand groupe d’experts internationaux, avec plus de 200 000 spectateurs attendus.

Cependant, la flambée mondiale actuelle de coronavirus (COVID-19) n’a pas permis pour le moment de prévoir l’ampleur de la flambée pendant les dates du concert en avril, parallèlement à une incertitude croissante concernant les mouvements transfrontaliers du personnel et du matériel de concert.

Bien que nous espérons que la situation s’améliorera, nous devons prendre en considération la santé et la sécurité de centaines de milliers d’invités ainsi que nos artistes et l’impact désastreux qu’une annulation de dernière minute peut avoir sur les invités étrangers, les sociétés de production et le personnel. Nous avons donc déterminé qu’avec environ un mois avant le début du concert de Séoul, il était inévitable que le concert soit annulé sans plus tarder.

Veuillez comprendre que cette décision a été prise après un examen approfondi et minutieux afin de coopérer avec les mesures du gouvernement visant à restreindre les événements publics ainsi que les avis municipaux sur l’utilisation des installations culturelles et sportives.

Les billets déjà réservés seront intégralement remboursés via INTERPARK, l’agent de billetterie officiel. Veuillez vous reporter à l ‘«Avis de remboursement» ci-dessous ainsi qu’à la page Web des billets INTERPARK (page de réservation), ou contacter le centre de service client des billets INTERPARK (1544-1555) pour plus d’informations.

Nous tenons à nous excuser sincèrement d’avoir adressé cet avis d’annulation à tous nos fans qui attendaient avec impatience le concert BTS MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL, et nous vous demandons votre compréhension.

Je vous remercie.

.