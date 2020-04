BTS diffusera un marathon de séquences de concerts avec Bang Bang Con

Marquez vos calendriers, BTS ARMY: les superstars de la K-pop viennent d’annoncer un marathon d’un week-end de séquences de concerts, appelé BANG BANG CON. Afin de divertir ses fans à la maison tout en s’isolant, le groupe de garçons coréen le plus vendu livrera des heures de concerts gratuits et complets, capturés au cours des six dernières années. BTS va lancer les choses sur leur BANGTANTV Chaîne YouTube le 18 avril à midi KST (23 h 00 HNE le 17 avril), avec deux journées complètes de concerts consécutifs.

Dans son annonce plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux, le groupe a partagé une affiche pour la conférence virtuelle de deux jours, qui a appelé les fans à «passer quelques jours de printemps à la maison avec BANG BANG CON». L’affiche offrait également la programmation de concerts que le BTS ARMY peut attendre avec impatience, à commencer par un spectacle capturé lors de leur «Most Beautiful Moment In Life On Stage Tour» de 2015, suivi d’une performance de l’extension 2016, «The Most Beautiful Moment». dans Life On Stage: Epilogue ».

Le groupe diffusera également les temps forts de sa première tournée en tête d’affiche, «BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet» de 2014. Ces premières dates ont suivi le premier album unique du groupe en 2013, 2 Cool 4 Skool, leurs EP de suivi, O! RUL8,2? et Skool Luv Affair, et leur premier album studio, Dark & ​​Wild 2014. La tournée de dix dates a débuté à Séoul, en Corée du Sud, et a emmené le groupe au Japon, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et à Taiwan. En raison de la forte demande, il a été étendu à une série mondiale de dates à grande échelle, y compris des spectacles à guichets fermés à New York, Los Angeles, Melbourne et Sydney.

Au programme également, les 3e et 4e événements du fan club Muster de BTS, ainsi que des images de la tournée Wings Tour du groupe en 2017 et de leur spectacle «BTS World Tour: Love Yourself» en 2018 au stade olympique de Séoul. Bien que toutes ces vidéos aient pu être achetées précédemment, BANG BANG CON les diffusera gratuitement dans leur intégralité.

BTS a récemment annoncé la report de leurs dates de tournée en Amérique du Nord, à la lumière de la pandémie COVID-19. La tournée très attendue de “Map of the Soul” de 37 dates devait débuter fin avril. Cependant, ils ont diverti les fans avec beaucoup de contenu virtuel, en plus de BANG BANG CON, y compris une nouvelle série Web qui enseigne à leurs fans le coréen.

Écoutez le meilleur de BTS sur Apple Music et Spotify.