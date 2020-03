BTS, Dua Lipa et Billie Eilish donnent un concert à domicile avec James Corden

Le coronavirus est venu changer beaucoup de choses, dont l’une, la manière de consommer de la musique live. Le célèbre animateur du Late Late Show, James Corden, a également dû adapter son spectacle aux besoins modernes. Avec une grande ingéniosité, Il a décidé de lancer un nouveau festival appelé Homefest avec des invités que de nombreux festivals à travers le monde aimeraient avoir dans sa programmation. Les artistes invités étaient BTS, Dua Lipa et Billie Eilish entre autres. Tous ensemble avec James Corden pour donner un spectacle vraiment spécial le lundi 30 mars à 20h00.

Ce festival maison organisé par le créateur de Carpool Karaoke, qui a vu défiler des légendes avec Sir Paul McCartney, avait plusieurs objectifs. Le premier est toujours et sera d’avoir de la bonne musique dans nos oreilles. Quelque chose de très nécessaire en ces temps d’isolement social. Bien que Corden lui-même préfère l’appeler «isolement physique», car il existe toujours des moyens de se connecter. Un autre objectif était de collecter des fonds pour les organisations cherchant à aider les victimes de coronavirus. Enfin, il a également cherché à diffuser et à souligner le message de rester à la maison. Quelque chose de très important pour lutter contre le flux du virus.

Lors de ce festival, chacun des invités tirait au sort depuis le salon (ou l’endroit que vous voulez) de leur maison et était connecté via Internet. C’est ainsi que la Britannique Dua Lipa a été vue de chez elle à Londres, les BTS Boys de Séoul et Billie Eilish de Los Angeles. En plus de ces trois grands noms, il y avait aussi John Legend et Andrea Bocelli d’Italie, l’un des pays les plus touchés au monde.

Le festival Homefest a été diffusé sur la chaîne américaine CBS, donc pour le voir au Mexique et en Amérique latine, un abonnement est requis sur son site Internet. Mais attendez … Le concert sera si important que nous pouvons presque certainement vous dire que les vidéos du festival de Corden arriveront sur YouTube dans les prochains jours.