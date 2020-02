BTS est fondamentalement un distributeur automatique de billets – les revenus des grands succès atteignent un demi-milliard

Le groupe de gestion / label BTS Big Hit Entertainment vient de doubler ses bénéfices et d’augmenter considérablement ses bénéfices 2019.

Big Hit Entertainment, la société derrière BTS, a gagné près de 500 millions de dollars en 2019, selon un briefing d’entreprise récemment publié.

Le chiffre d’affaires total de l’entreprise basée à Séoul a doublé par rapport au niveau de 2018 pour atteindre 495,2 millions de dollars, avec des bénéfices dépassant 80 millions de dollars. Le PDG Bang Si-hyuk a attribué cette impulsion massive à des tournées de concerts réussies et à un modèle commercial diversifié.

Bang Si-hyuk a également décrit des stratégies à long terme pour parvenir à une croissance continue, qui comprennent la promotion de nouveaux actes et la ramification dans différents domaines professionnels.

Cela a un sens commercial. BTS est en effet une vache à lait, mais ce ne devrait pas être la seule vache à lait de la ferme.

En conséquence, Tomorrow X Tomorrow (TXT) partira en tournée mondiale en 2022, aux côtés d’un boys band en cours de formation. Enfin, un groupe de garçons multinational (probablement avec un attrait mondial encore plus prononcé) fera ses débuts plus tard cette année, selon les déclarations faites lors du briefing.

Big Hit a également l’intention de poursuivre le développement de ses applications, compte tenu du succès irréfutable du BTS World 2019, qui a immédiatement atteint le sommet de l’Apple Store. Weverse, qui relie les fans aux artistes et rationalise le processus d’achat, appartient à Big Hit. Plus important encore, plus d’un quart de Big Hit lui-même appartient à Netmarble, le plus grand développeur de jeux mobiles en Corée du Sud.

L’écurie d’artistes de Big Hit n’a cessé de croître depuis la signature de BTS en 2013.

Le TXT, un groupe de garçons sud-coréen de cinq pièces mentionné précédemment, a rejoint Big Hit en mars 2019. Et en juillet, la société a acheté Source Music, qui a un contrat avec GFriend, un groupe pop à succès.

Sans aucun doute, BTS est la source de revenus la plus importante et la plus importante de Big Hit. L’acte de sept membres a battu d’innombrables records de ventes en Corée du Sud, au Japon et même aux États-Unis, où ils se sont récemment produits aux 62e Grammy Awards (devenant ainsi le premier groupe coréen à jouer la cérémonie).

Le prochain album studio de BTS, Map of the Soul: 7, sortira le 21 février. Plus de quatre millions de fans ont déjà précommandé l’œuvre et les ventes devraient encore augmenter lorsque BTS entamera sa deuxième tournée mondiale plus tard cette année.