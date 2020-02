BTS partage Outro Ego dans la bande-annonce de son nouvel album à venir

Les BTS sont de retour et ils ont sorti une nouvelle bande-annonce pour leur nouvel album à venir, Map Of The Soul: 7, qui devrait sortir le 21 février. Intitulée «Outro: Ego», la dernière vidéo des stars sud-coréennes de la K-Pop, que l’on appelle une «bande-annonce de retour», j-Hope est au premier plan d’une chanson pop énergique soulignée par un rythme inspiré d’Afrobeat.

‘Outro: Ego’ échantillonne également le rythme de l’intro du premier album de BTS, 2 Cool 4 Skool, initialement sorti en juin 2013.

Emballée avec des effets visuels, la bande-annonce voit j-Hope changer d’endroit pour arriver dans une immense ville colorée la nuit où son image est projetée sur l’un des grands écrans du bâtiment. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Avant ‘Outro: Ego’, BTS a partagé un nouveau film d’art saisissant qui est suivi par leur nouveau single “Black Swan”. Il est sorti sous la forme d’un nouveau film de danse artistique, avec la piste sonore de la chanson une performance élaborée de Michal Rynia et Nastja Bremec Rynia de la MN Dance Company de Slovénie.

La semaine dernière, BTS a fait ses débuts ‘Black Swan’ pour la première fois. Apparaissant dans The Late Late Show de James Corden, les géants de la K-Pop ont livré une performance convenablement mystérieuse de la piste, précédemment décrite par NME comme une “courbe courbe mélancolique obsédante”.

Pendant ce temps, BTS a annoncé un énorme spectacle au Twickenham Stadium de Londres dans le cadre de sa tournée mondiale Map of the Soul 2020. Après que Big Hit Entertainment ait précédemment annoncé que le groupe K-Pop reprendrait la route, il a récemment été confirmé qu’il jouerait au Twickenham Stadium de Londres du 3 au 4 juillet. Ils poursuivront ensuite l’étape européenne de la tournée avec des dates à Berlin et à Barcelone.

L’année écoulée a été transformatrice pour BTS et la scène musicale mondiale en général, car BTS a été l’un des premiers groupes de K-pop à vraiment percer le marché américain (et britannique). Ils sont devenus le premier groupe coréen à marquer un album n ° 1 au Royaume-Uni, le premier à se produire sur SNL et présent aux Grammy Awards. Ils ont également battu de nombreux records sur YouTube, lorsque “Boy With Luv” a dépassé le record du plus grand début de 24 heures après que la vidéo ait récolté 74,6 millions de vues en une journée.

Écoutez le meilleur de BTS sur Apple Music et Spotify.