BTS Partager Tracklist pour «Map Of The Soul: 7», avec Sia Collaboration

BTS a annoncé la tracklist de Map of the Soul: 7, leur nouvel album qui sortira vendredi (21). Il comprend un duo avec la star australienne Sia intitulé «On», qui sera publié à la fois avec et sans sa contribution. La collaboration BTS-Sia, née après que le groupe l’a invitée à travailler avec eux, ne figurera que sur la version numérique de l’album.

Le nouvel ensemble contient 20 chansons, dont 15 sont nouvelles et les cinq sont de l’EP Map of the Soul 2019: Persona. L’album comprend «Boy With Luv», sorti en avril dernier et mettant en vedette la chanteuse américaine Halsey et «Black Swan», qui est sorti le 17 janvier en tant que single principal et a laissé entrevoir une nouvelle direction réfléchissante pour la musique du groupe. La publicité pour le communiqué a déclaré qu’il voyait le groupe «plonger profondément dans leur moi intérieur en tant qu’artistes et faire face aux ombres qu’ils avaient autrefois cachées».

Cette chanson était accompagnée de un film d’art avec une performance de Michal Rynia et Nastja Bremec Rynia de la compagnie slovène MN Dance Company. Également présenté sur Map of the Soul: 7 est «Louder Than Bombs», co-écrit par la star australienne d’origine sud-africaine Troye Sivan.

BTS reviendra au The Tonight Show avec Jimmy Fallon lundi prochain (24) pour une émission télévisée spéciale. Le groupe de sept personnes est prêt à faire une longue interview avec Fallon et à interpréter une nouvelle chanson. Fallon avait BTS lors de son émission en septembre 2018, et le nombre de vues sur YouTube d’eux jouant “Idol” ce soir-là s’élève maintenant à 28 millions. Le clip d’entrevue a lui-même eu 20 millions de vues.

La tracklist de Map of the Soul: 7 est la suivante:

1. Intro: Persona

2. Boy With Luv (avec Halsey)

3. Faites les choses correctement

4. Jamais Vu

5. Dionysos

6. Interlude: ombre

7. Black Swan

8. Filtre

9. Mon temps

10. Plus fort que les bombes

11. ON

12. UGH!

13. 00:00 (Zero O’Clock)

14. Enfant intérieur

15. Amis

16. Lune

17. Respect

18. Nous sommes à l’épreuve des balles: l’éternel

19. Outro: Ego

20. ON (avec Sia)

