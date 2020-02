BTS rejoint la liste croissante des annulations de tournées de coronavirus

Alors que la flambée de coronavirus (COVID-19) fait rage, une liste croissante d’artistes de renom reporte indéfiniment leur tournée en Asie. Cela inclut BTS.

Aujourd’hui, le groupe de K-pop bien-aimé internationalement BTS a annoncé que leurs prochains spectacles dans les stades d’ouverture de la tournée mondiale, qui devaient avoir lieu à Séoul à partir du 11 avril, ont été annulés en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 en Corée du Sud. Désormais, la tournée de soutien du dernier album de l’acte, Map of the Soul: 7, débutera à la place par une représentation le 25 avril à Santa Clara, en Californie.

Le trio punk-rock basé à Berkley, Green Day, a également reporté les dates de sa tournée en Asie, y compris des spectacles prévus à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Le groupe lancera plutôt sa Hella Mega Tour, une série de concerts dans les stades avec Weezer et Fall Out Boy, à Moscou le 24 mai.

Enfin, le National Symphony Orchestra a annulé plusieurs représentations prévues au Japon début mars. Le Japon a signalé environ 200 infections nationales au COVID-19, et le Premier ministre Shinzo Abe a ordonné à toutes les écoles de fermer pendant deux semaines afin de freiner la propagation du coronavirus. Tokyo Disneyland et DisneySea seront fermés jusqu’à la mi-mars, selon les responsables du parc.

BTS, Green Day et le National Symphony Orchestra ne sont guère seuls à ajuster leurs plans en réponse à l’épidémie de COVID-19. Le Mobile World Congress de cette année, le Korea Times Music Festival et Facebook F8 ont été mixés, tout comme la partie Asie de la tournée de Stormzy. Ce matin même, le Salon de Genève a également été annulé, sur la base de nouvelles règles sur les événements imposées par le gouvernement suisse.

Notamment, les organisateurs de South by Southwest (SXSW) ont indiqué hier qu’ils avaient l’intention d’aller de l’avant avec leur méga festival, qui devrait attirer des centaines de milliers d’invités dans un décor Austin bondé.

Alors que la majorité des victimes de COVID-19 étaient des résidents de Chine, l’infection s’est propagée à l’étranger et a touché les citoyens de nombreux pays. Environ 1 600 cas de COVID-19 ont été signalés en Corée du Sud (dont un soldat américain stationné dans le pays) et le gouvernement a mis en place des mesures de quarantaine de grande envergure.

L’Italie a également connu une épidémie importante et le premier cas de COVID-19 en Afrique subsaharienne vient d’être signalé, après que des médecins nigérians ont diagnostiqué un ressortissant italien qui travaille à Lagos, la plus grande ville du Nigéria.