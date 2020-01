BTS rejoint Lil Nas X pour le rendu Grammy Moment de Old Town Road

BTS, Diplo, Mason Ramsey et des «invités surprise» se joindront à Lil Nas X et Billy Ray Cyrus pour une interprétation all-star de «Old Town Road» aux Grammy Awards 2020. La performance spéciale unique a été surnommée «Old Town Road All-Stars», pour laquelle la Recording Academy promet également «d’autres invités spéciaux» pour la performance.

Le mégahit original de Lil Nas X / Cyrus «Old Town Road» a enregistré un record de 19 semaines au n ° 1 du Billboard Hot 100 en Amérique du Nord et est nominé pour le record de l’année. Lil Nas X est en lice pour sept Grammys lors de la cérémonie de cette année, dont trois pour «Old Town Road (Remix)»: disque de l’année, meilleur duo pop / performance de groupe et meilleur clip vidéo.

De plus, en hommage à Ken Ehrlich, des artistes associés au mandat de 40 ans d’Ehrlich en tant que producteur ou producteur exécutif des Grammys se réuniront pour interpréter «Je chante le corps électrique» du film et de la série télévisée Fame. La performance mettra en vedette les nominés actuels Camila Cabello, Gary Clark Jr. et John Legend, ainsi que Debbie Allen, Joshua Bell, Common, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt et The War And Treaty.

Ehrlich a produit deux saisons de la série télévisée Fame de 1982 à 1987 qui ont suivi le succès du film du même nom de 1980. Cela lui a valu sa deuxième (sur neuf) nominations aux Emmy Awards, pour une série dramatique exceptionnelle de 1984. Dean Pitchford et Michael Gore, qui ont remporté un Oscar pour avoir co-écrit «Fame», ont également co-écrit «I Sing the Body Electric» film.

“Pour amener des artistes de haut calibre comme [these] ensemble sur une même scène réalise un de mes rêves », a déclaré Ehrlich. «Pouvoir le faire sur la scène des Grammy rend cela inoubliable pour moi.»

Artistes précédemment annoncés aux Grammy Awards 2020: Aerosmith, Cabello, Brandi Carlile, Billie Eilish, Kirk Franklin, Ariana Grande, HER, Jonas Brothers, DJ Khaled, Legend, Lizzo, Demi Lovato, Meek Mill, Roddy Ricch, Rosalía, Run-DMC, Blake Shelton, Gwen Stefani, Tanya Tucker, Tyler, The Creator, Charlie Wilson et YG.

