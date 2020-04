BTS reporte indéfiniment sa carte de l’âme en raison de COVID-19

C’est officiel – la tournée «Carte de l’âme» du BTS est reportée en raison de la pandémie mondiale.

Big Hit Entertainment a pris la décision et a annoncé le report aujourd’hui 28 avril. L’annonce se lit comme suit:

“La décision a été prise de reprogrammer complètement la tournée” Map of the Soul “, qui devait initialement commencer en avril 2020. Avec la prolifération mondiale de COVID-19, les performances de la tournée de Séoul ont été annulées en février.”

La partie nord-américaine de la tournée BTS «Map of the Soul» a été reportée en mars. Aucune date de remplacement définitive n’est connue, et les ventes de billets européens et japonais sont à venir. Big Hit Entertainment dit qu’il est impossible d’organiser une tournée mondiale de cette taille avec les restrictions de voyage en place.

“Il est impossible pour le moment de prédire quand la première représentation marquant le début de la tournée pourra commencer”, conclut le communiqué.

Big Hit Entertainment replanifiera complètement la tournée avec de nouvelles dates pour les fans dès que possible. Big Hit prévient que la reprise de la tournée pourrait prendre «un temps considérable» à mesure que la situation du COVID-19 évolue. En attendant, les fans peuvent s’attendre à de nouvelles façons de découvrir leurs groupes préférés.

La tournée BTS «Map of the Soul» devait commencer en Corée du Sud le 11 avril.

Toutes ces dates de concerts ont été annulées en raison de problèmes de santé publique concernant COVID-19. Avec la totalité de la tournée maintenant reportée, il est difficile de savoir quand les fans reverront BTS en concert. Taylor Swift et Justin Bieber ont tous deux annulé leurs prochaines tournées 2020 en raison de COVID-19.

Pendant ce temps, les services de streaming comme Twitch, YouTube et Facebook s’intensifient. Les artistes indépendants peuvent s’inscrire sur l’un ou l’autre service et commencer à monétiser leurs flux en direct. Des concerts mondiaux comme One World: Together At Home de Lady Gaga ont rassemblé des millions de personnes.

Les concerts virtuels seront-ils l’avenir des fans de K-pop pendant la pandémie? Au moins, les concerts virtuels ne viennent pas avec le mal de tête qui est le remboursement de Ticketmaster en ce moment.