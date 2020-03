BTS reporte sa tournée aux États-Unis et rejoint les stars du Homefest de James Corden

Le BTS a annoncé qu’il reportait sa prochaine tournée nord-américaine en raison de la pandémie de coronavirus, mais ils ont rejoint les stars invitées qui apparaîtront dans le spin-off spécial de James Corden Late Late Show «Homefest».

Les géants de la K-Pop devaient commencer leur tournée de 37 dates sur la carte de l’âme les 25 et 26 avril avec deux nuits au Levi’s Stadium à Santa Clara, en Californie, avant de se terminer par des spectacles au Soldier Field de Chicago les 5 et 6. Juin.

Mais après avoir annulé le début de leur tournée en Corée du Sud, ils ont maintenant reporté les spectacles américains en conséquence directe de la pandémie. Les billets actuels seront honorés pour les nouvelles dates, mais l’équipe de direction du groupe Big Hit Entertainment doit encore les confirmer. Au moment d’écrire ces lignes, leurs émissions britanniques n’étaient pas affectées.

Plus tôt cette semaine, BTS a annoncé ils lancent une nouvelle série Web pour aider les fans à apprendre le coréen. Ils animeront 30 leçons sur l’application de médias sociaux Weverse, qui a commencé plus tôt cette semaine. Dans un communiqué, Big Hit Entertainment a déclaré que chaque leçon est “conçue pour la rendre facile et amusante pour les fans du monde entier qui ont du mal à apprécier la musique et le contenu de BTS en raison de la barrière de la langue.”

Toujours dans les actualités de BTS, les stars de la K-Pop et John Legend sont parmi les stars pour rejoindre le Homefest de James Corden: Late Late Show. Corden animera l’épisode spécial, intitulé «Homefest», depuis son garage où il discutera avec certains des plus grands noms de la musique et du divertissement.

Billie Eilish se produira aux côtés de son frère Finneas depuis leur domicile de Los Angeles, tandis que Dua Lipa donnera une performance intime de Londres. Et si cela ne suffisait pas déjà, Andrea Bocelli chantera de sa maison en Toscane.

David Blaine et Will Ferrell se joindront également à la fête et un tas d’autres sont encore à annoncer. Il y aura également des informations sur la façon dont le public peut faire des dons à des œuvres de bienfaisance Feed The Children et à la Fondation CDC.

Les producteurs exécutifs de Late Late Show, Ben Winston et Rob Crabbe, ont abordé l’épisode spécial dans une déclaration conjointe et ont déclaré: «Depuis que le Late Late Show est sorti de l’antenne, nous avons réfléchi à différentes façons d’essayer de faire un spectacle en ce moment. “

Écoutez le meilleur de BTS sur Apple Music et Spotify.