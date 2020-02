BTS reprend le Grand Central Terminal pour des performances épiques

Les phénomènes de K-pop BTS ont réussi un exploit presque impossible, quand ils se sont produits dans un Grand Central Terminal vide à New York pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Le septuor sud-coréen a dévoilé sa chorégraphie impeccable lundi soir, interprétant son nouveau single ‘ON’ de leur récent album Map of the Soul: 7, sorti le 21 février.

L’épisode spécial intitulé The Tonight Show: Subway Special, a présenté les stars mondiales de la pop en tournée dans New York et en visitant certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment une visite à l’épicerie fine de Katz, jouer à des jeux dans le métro et terminer le spectacle avec leur performance historique à la gare historique.

Les sept membres ont été rejoints par des rangs de danseurs suppléants pour l’une des performances les plus impressionnantes de la télévision de fin de soirée. Au cours de leur trajet en métro, le groupe a parlé de leur succès phénoménal à côté de la façon dont leur musique a traversé les frontières géographiques et culturelles.

«Nous venions d’un petit label, d’un petit pays d’Asie, nous avons donc prouvé que quelqu’un de l’extérieur peut être dans le courant dominant», a expliqué le membre partagé RM.

Le groupe a également répondu aux questions posées par leur immense groupe de fans, «BTS Army». La conquête du monde de BTS n’est pas encore terminée, car le groupe de superstars apparaîtra ce soir dans un segment enregistré de Carpool Karaoke sur The Late Late Show avec James Corden. Dans un clip teaser de l’épisode, les membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook roulent avec l’animateur de fin de soirée alors qu’ils chantent des morceaux de leur single à succès «ON».

Leur nouvel album Map of the Soul: 7 est un point culminant du talent artistique des sept membres du groupe et leurs sept années ensemble en tant que groupe. Le record s’est déjà vendu à deux millions d’exemplaires au cours des deux premières heures de sortie en Corée du Sud et devrait également faire faillite.

Map of the Soul: 7 offres, «une exploration de la relation entre le personnage et l’ombre», écrit Pitchfork dans leur revue.

“Il y a un certain chevauchement évident entre les deux: la négativité que nous portons inconsciemment et sa correspondance avec les masques que nous portons tous reflète la dichotomie de la gestion d’un visage public au milieu des pressions privées imminentes d’être une célèbre star de la K-pop.”

En tant que premier groupe de musique sud-coréen à jouer sur Carpool Karaoke, BTS continue de marquer l’histoire de la musique, une étape à la fois.

