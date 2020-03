BTS Top UK Album Chart avec le nouvel album Map Of The Soul 7

BTS a dépassé le palmarès des albums du Royaume-Uni pour la deuxième fois consécutive, Map of the Soul: 7 (publié via BigHit Entertainment) étant devenu le jeu le plus vendu de l’année sur le marché.

L’album BTS ouvert sur le UK Album Chart avec des unités combinées de 38 000, soit environ 2 000 de plus qu’Eminem enregistré auprès de Music To Be Murdered By fin janvier. 32 000 du total des BTS proviennent des ventes physiques et par téléchargement.

Ailleurs dans le monde, BTS domine le palmarès des albums australiens avec leur nouvel album, Map Of The Soul: 7, qui a également fait ses débuts au n ° 1 du palmarès ARIA Albums, retardant les nouvelles sorties de The Amity Affliction, Polaris et Ozzy Osbourne.

Map Of The Soul: 7 devient le deuxième numéro 1 de BTS sur le palmarès ARIA après que Map Of The Soul: Persona ait atteint le sommet en avril 2019. Ils restent le seul acte musical coréen à figurer en tête des classements des albums ARIA.

BTS a également eu un impact sur le sondage national australien pour les célibataires pour la première fois en 2020 avec ‘ON’, qui fait ses débuts au n ° 29. C’est le cinquième morceau du groupe de garçons coréens à figurer dans le Top 50 ARIA. Leur meilleur: un pic n ° 10 pour ‘ Boy With Luv ‘avec Halsey, arrivé en avril dernier.

Il y a une connexion australienne avec BTS. L’édition numérique de Map Of The Soul: 7 comprend une version alternative de ‘ON’ mettant en vedette des voix de la chanteuse et compositrice née et élevée à Adélaïde Sia.

Toujours dans le palmarès des albums au Royaume-Uni, Divinely Uninspired To A Hellish Extent (EMI / Universal) de Lewis Capaldi s’est maintenu au n ° 2 cette semaine, tandis qu’Ozzy Osbourne a réalisé son album solo le plus élevé jamais enregistré avec Ordinary Man new au n ° 3.

Les «Blinding Lights» du Weeknd (Republic / XO / Universal) sont revenus en tête du classement des singles britanniques. Il a reculé de 2-1, après deux semaines au sommet au début du mois. Le thème de James Bond d’Eilish «No Time To Die» est passé de 1-2 et «The Box» de Roddy Ricch au n ° 3. Saint Jhn’s «Roses» est passé de 7 à 4 et «Don’t Start Now» de Dua Lipa est resté au n ° 5.

