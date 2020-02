BTS World lance la mise à jour de la Saint-Valentin pour les fans obsédés

La célèbre application BTS World reçoit une nouvelle mise à jour pour la Saint-Valentin.

BTS World est un jeu de simulation très populaire sur la gestion du groupe de garçons le plus populaire de Corée du Sud. Les joueurs jouent le rôle d’un cadre chez Big Hit et doivent guider BTS dans leur voyage vers la célébrité. Pour célébrer les prochaines vacances, BTS World propose plusieurs nouvelles étapes de l’événement.

Il y a un total de sept nouvelles cartes 5 étoiles à collectionner, y compris des autocollants pour la Saint-Valentin.

L’application a été lancée l’année dernière pour permettre aux fans de BTS inconditionnels de s’essayer à la gestion du groupe. Il comprend également un aperçu des coulisses des photos et des clips vidéo. Les joueurs peuvent interagir avec le groupe 1: 1 via un contenu interactif, ce qui le rend très populaire auprès des fans de K-pop.

BTS est l’acte le plus réussi à faire ses débuts en 2012, selon les ventes mondiales d’albums. Le groupe a réussi à vendre 40,7 millions d’albums dans le monde. Ils sont également le groupe de K-pop le plus titré de tous les temps.

Les fans de BTS sont parmi les plus dévoués et enragés de l’industrie. L’année dernière, nous avons couvert une étude qui rapporte que le BTS et la K-pop, en général, entraînent une résurgence des ventes de CD. En Corée du Sud, les ventes de CD et de cassettes sont en hausse depuis 2014. Les ventes de supports physiques dépassent les 20 millions chaque année en Corée du Sud, principalement grâce au succès de la K-pop.

Les fans de K-pop sont plus disposés à collecter plusieurs éléments physiques des groupes. Les éditions spéciales peuvent avoir de petits changements qui rendent chaque série collectable à part entière.

Il est utile que les artistes et les labels cherchent toujours à rendre leurs sorties vinyle spéciales. Il y a même des spéculations selon lesquelles la large disponibilité du streaming musical contribue à la résurgence du vinyle. Les fans utilisent le streaming musical comme format de découverte et investissent gros en achetant les albums et les collections qu’ils souhaitent posséder.