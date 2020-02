Buck Owens inspire le pays des Beatles To Go

L’original d’une chanson qui a par la suite fourni la première exposition à la musique country pour tant de gens partout dans le monde a été enregistré le 12 février 1963. Ce jour-là, le hitmaker texan Buck Owens est entré dans les studios Capitol pour enregistrer le morceau de signature qui est devenu son premier No 1 et a attiré l’attention de Les Beatles, rien de moins: «Agissez naturellement».

Le numéro, sur une personne ayant des délires de la célébrité hollywoodienne, a été écrit au début des années 1960 par Johnny Russell, mais n’a pas attiré l’attention pendant deux bonnes années. Mais en 1963, il collaborait avec un autre auteur-compositeur appelé Voni Morrison, qui connaissait et travaillait avec Owens, et elle a attiré «Act Naturally» à l’attention de l’artiste basé à Bakersfield, en Californie.

Owens a surmonté son indifférence précoce à la chanson et a coupé la première version enregistrée de celle-ci, avec grand effet. Le single du Capitol est entré dans le palmarès quelques semaines plus tard et, le 15 juin, est devenu son premier palmarès national, sur une période non consécutive de quatre semaines. Ce fut le début d’une période dorée pour Owens, qui avait 20 coups sûrs n ° 1 de plus, dont 18 en une incroyable période de six ans pendant le reste des années 60.

1964 a apporté des reprises country de «Act Naturally» de Loretta Lynn et Kitty Wells, et il y a eu d’autres bonnes nouvelles pour Owens pendant que les Beatles étaient aux studios Abbey Road pour enregistrer Help! Album. Le 17 juin 1965, après le rejet de “If You’ve Got Trouble”, enregistré en février, le groupe et le producteur George Martin étaient toujours à la recherche d’une chanson appropriée pour une voix principale sur l’album de Ringo Starr.

Le batteur, fan de country et de western, a suggéré “Act Naturally”, et il a été enregistré en 13 prises, avec Paul Mccartney sur les choeurs et George Harrison à la guitare acoustique. Quand aide! est sorti le 6 août, la version des Beatles de «Act Naturally» a commencé face B.

Le groupe a ensuite interprété la chanson sur The Ed Sullivan Show en août et en concert, tout comme Ringo dans les nombreuses incarnations de son All-Starr Band. En tant que face B du single américain de «Yesterday», il a atteint le n ° 47 à part entière.

En 1989, la pochette et l’original de «Act Naturally» se sont réunis lorsque Starr et Owens ont enregistré une version en duo qui est apparue sur l’album du même nom d’Owens, lors de son retour au Capitole. Le single atteint la 27e place du palmarès national du Billboard – 89e et avant-dernière apparition de Buck dans cette enquête et, sans surprise, le premier et le seul de Starr – et a été nominé pour les CMA et Grammy Awards. Il a également présenté cette vidéo ironique:

D’autres versions de «Act Naturally» ont été enregistrées par Charley Pride, Leon Russell, Dwight Yoakam et, en 1971, par l’écrivain Johnny Russell, qui cette année-là a commencé sa propre carrière dans le palmarès country qui a donné 28 apparitions se terminant en 1987.

Suivez la playlist Country Music In 20 Songs d’uDiscover.