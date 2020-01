‘Buck Owens’: les débuts du Capitole d’un Buck d’origine

Buck Owens était l’original du pays de Sherman, au Texas, qui est devenu connu comme l’un des principaux protagonistes du son de Bakersfield. De 1963 à 64, il était imparable avec sa séquence de singles et d’albums à succès, et une réputation renforcée en tant que star du country qui Les Beatles eux-mêmes couverts, lorsque Ringo Starr a chanté sa carte de pays de 1963 «Act Naturally» sur Help! album.

Mais ce succès constant n’est pas arrivé jusqu’à ce qu’Alvis Edgar Owens, comme il était né, était dans la trentaine. Beaucoup de cotisations ont été payées avant cela, beaucoup d’entre elles après son déménagement en Californie en 1951. Il a eu trois grands succès country en 1959 et 1960, avec ‘Under Your Spell Again’, ‘Above and Beyond’ et ‘Excuse Me (je pense J’ai un chagrin d’amour) ‘.

Puis, alors que son prochain succès substantiel ‘Foolin’ Around ’se joignait aux palmarès country, Owens avait enfin un album à montrer. Capitol a sorti son premier LP éponyme en janvier 1961, mais il comprenait du matériel enregistré depuis 1958. Néanmoins, la collection de 12 titres a initié la relation de travail de l’artiste avec le producteur Ken Nelson.

Ces trois premiers singles à succès ont tous été inclus, bien que «Foolin’ Around »ne l’ait pas été, car les singles avaient souvent leur propre espace de respiration sur le marché à cette époque. Owens a écrit toutes les chansons sauf une, ce tube “Above and Beyond” étant écrit par un autre homme clé de la carrière de Buck, l’écrivain prolifique Harlan Howard. En seulement sept mois, le LP Buck Owens chante Harlan Howard était en sortie, et en termes de sorties d’album, Buck rattrapait le temps perdu.

