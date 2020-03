Buckcherry annonce des dates de tournée nord-américaines reprogrammées

Rockers californiens BUCKCHERRY ont annoncé les dates reportées de leur tournée nord-américaine.

La randonnée, qui devait initialement avoir lieu en avril et mai, a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Le groupe déclare: “Afin de ne pas décevoir nos fans qui ont acheté des billets pour notre tournée prévue en avril / mai, nous avons rapidement réagi pour réserver la totalité de la tournée pour octobre / novembre.

“Tous les billets et les VIP seront honorés lors de ces spectacles. Nous cherchons également à ajouter quatre autres spectacles à ce programme, et nous les annoncerons lorsqu’ils seront confirmés. En outre, le spectacle au Wally’s à Hampton Beach, New Hampshire qui était prévue pour le 22 mai aura lieu le 17 septembre.

“Nous espérons que tous BUCKCHERRY les fans se portent bien pendant ces moments difficiles et nous avons hâte de vous voir tous une fois que nous aurons dépassé ce stade. “

BUCKCHERRY Dates de la tournée été / automne 2020:

17 septembre – Wally’s Pub – Hampton, NH



09 octobre – The Canyon – Santa Clarita, Californie



10 octobre – The Canyon – Agoura Hills, Californie



11 octobre – Saint Rocke – Hermosa Beach, Californie



13 octobre – Marquee Theatre – Tempe, AZ



14 octobre – The Rialto Theatre – Tucson, AZ



16 octobre – The Canyon – Montclair, Californie



17 octobre – Oxnard Performing Arts Center – Oxnard, Californie



18 octobre – The Coach House Concert Hall – San Juan Capistrano, Californie



22 octobre – Royal – Salt Lake City, UT



23 octobre – The Gaslight Social – Casper, WY



24 octobre – Pub Station – Billings, MT



26 octobre – El Corazon – Seattle, WA



27 octobre – Rickshaw Theatre – Vancouver, BC



29 octobre – Gray Eagle Resort And Casino – Calgary, AB



30 octobre – Century Casino – Edmonton, AB



31 octobre – Encana Events Centre – Dawson Creek, BC



02 novembre – Bo’s Bar & Grill – Red Deer, AB



03 novembre – Coors Event & Conference Center – Boulder, CO



04 novembre – Canalta Centre – Medicine Hat, AB



06 novembre – Conexus Arts Centre – Regina, SK



07 novembre – Théâtre Burton Cummings – Winnipeg, MB



10 novembre – NV Music Hall – Thunder Bay, ON



11 novembre – SOO Blaster – Sault Ste. Marie, ON



13 novembre – The Grand – Sudbury, ON



14 novembre – Music Hall – London, ON



15 novembre – Barrymores Music Hall – Ottawa, ON



17 novembre – The Marquee Ballroom – Halifax, N.-É.



18 novembre – Tide & Boar – Moncton, NB



21 novembre – Aura – Portland, ME

Le mois dernier, BUCKCHERRY créé une série en streaming et numérique uniquement appelée “Sessions acoustiques”. La série, qui aura un calendrier de sortie périodique, comportera chacune deux chansons de leur vaste catalogue interprétées dans une expérience épurée de chant et de guitare.

“Acoustic Sessions Vol. 1” propose deux chansons de BUCKCHERRYalbum de platine “15” – “Pardon” et “Carrousel”. Les chansons sont disponibles sur tous les services de streaming et numériques et peuvent être achetées individuellement ou en EP à deux chansons.

En janvier, BUCKCHERRY fait équipe avec le rappeur et compositeur américain Isaiah Rivera, mieux connu sous son nom de scène Wifisfuneral, pour un remix du smash hit du groupe “Crazy Bitch”. La version originale de “Crazy Bitch” Est apparu sur BUCKCHERRYtroisième album multi-platine, 2005 “15”.

BUCKCHERRY poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Century Media/RED Music. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la collaboration précédente avec le groupe était la “15”.

