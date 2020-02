Buckcherry lance le premier d’une série de PS acoustiques

Rockers californiens BUCKCHERRY ont libéré “Acoustic Sessions Vol. 1”, le premier d’une série d’EP acoustiques présentant des versions allégées de chansons du catalogue du groupe remontant au début.

Le groupe déclare: “Les pistes seront publiées périodiquement, mais ce soir, nous publions les deux premières qui seront disponibles sur tous les services de streaming et de téléchargement. ‘Pardon’ et ‘Carrousel’ présenter la série et sont disponibles à ce lien. Vérifiez-le!”

Plus tôt ce mois-ci, BUCKCHERRY chanteur Josh Todd a déclaré à American Songwriter que le processus de création de versions acoustiques des chansons du groupe jusqu’à présent a été une explosion. “Après avoir entendu la chanson dans un sens pendant une longue période et quand elle est supprimée, c’est très amusant à écouter”, a-t-il déclaré. “Et beaucoup de chansons commencent comme ça. Donc c’est toujours cool de revenir à ça et de le faire organiquement comme ça.”

Todd n’a pas non plus exclu de jouer des spectacles acoustiques spéciaux dans certaines villes. “Nous essayons de comprendre tout cela”, a-t-il dit, ajoutant que c’est “quelque chose qu’il a toujours voulu faire”.

Le mois dernier, BUCKCHERRY fait équipe avec le rappeur et compositeur américain Isaiah Rivera, mieux connu sous son nom de scène Wifisfuneral, pour un remix du smash hit du groupe “Crazy Bitch”. La version originale de “Crazy Bitch” Est apparu sur BUCKCHERRYtroisième album multi-platine, 2005 “15”.

BUCKCHERRY poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Century Media/RED Music. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la collaboration précédente avec le groupe était la “15”.

