Bucky Pizzarelli, guitariste de jazz très apprécié et très voyagé, décède à 94 ans

Bucky Pizzarelli, le guitariste de jazz swing distingué et largement voyagé, est devenu un autre dans la succession d’artistes à perdre la vie au virus COVID-19. Il est décédé mercredi (1) à Saddle River, dans son État d’origine du New Jersey, à l’âge de 94 ans. Il avait été confronté à divers problèmes de santé ces dernières années.

Avec son style de guitare à sept cordes distinctif, ses crédits comprenaient des albums solo, de nombreuses collaborations et contributions à des artistes aussi variés que Aretha Franklin, les Drifters, Paul McCartney et Charles Mingus. Le fils de Pizzarelli, John, un guitariste et chanteur de jazz très respecté, est le coproducteur du nouveau Album American Standard par son propre collaborateur fréquent, James Taylor.

Jazz At Lincoln Center a écrit à propos de Bucky sur les réseaux sociaux: «Nous en avons perdu un grand. Repose en paix à Bucky Pizzarelli, l’homme aux sept cordes et l’un des guitaristes de jazz les plus aimés de tous les temps. » L’artiste Deana Martin, fille de Dean, a écrit: “Il était en effet le guitariste de jazz accompli, une âme gentille et douce avec un sourire qui éclairerait une scène.”

Bucky et Benny, parmi beaucoup d’autres

Né John Paul Pizzarelli le 9 janvier 1926 à Paterson, NJ, il était un maître très expérimenté de son instrument. La Seconde Guerre mondiale faisait encore rage quand il a commencé sa carrière professionnelle en 1944, à l’âge de 17 ans, en rejoignant le très populaire groupe de danse de Vaughn Monroe. Il a fait une tournée avec Benny Goodman et a utilisé le nom professionnel Johnny Buck pendant un certain temps dans les années 1950.

Il a fait son premier album en 1960 sur Savoy Records avec Music Minus Many Men. En 1964, il a décroché un rôle dans le groupe maison pour The Tonight Show avec Johnny Carson. D’autres albums se sont accumulés à partir des années 1970, y compris des collaborations avec Zoot Sims, Bobby Hackett, Joe Venuti, Stéphane Grappelli et d’innombrables autres. Pizzarelli et son collègue guitariste Howard Alden ont réalisé l’album In A Mellow Tone pour Concord Jazz en 2003.

En tant qu’homme de session, Bucky a joué avec Lionel Hampton, la jeune Aretha Franklin, Del Shannon, les Drifters et des grands jazzmen comme Wes Montgomery, Stanley Turrentine et Oscar Peterson. Dans le domaine de la pop, il était sur des albums tels que Hot Cakes de Carly Simon (1974), Aftertones de Janis Ian (1975), Ridin ’High de Robert Palmer (1992). En 2012, il a joué sur “It’s Only A Paper Moon” et “We Three (My Echo, My Shadow And Me)” sur l’album Kisses On The Bottom de Paul McCartney.