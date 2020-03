Buddy Guy et Carlos Santana seront honorés lors d’une grande soirée à Harlem

Les grands guitaristes Buddy Guy et Carlos Santana seront à l’honneur lors de l’événement annuel A Great Night In Harlem de la Jazz Foundation of America, le 14 avril. Il se déroulera dans les célèbres environs de l’Apollo Theatre de New York.

Guy, huit fois lauréat d’un Grammy Award, recevra le Lifetime Achievement Award en reconnaissance de sa brillante carrière dans le blues. Santana, qui compte dix Grammys à son actif, recevra le premier prix Claude Nobs de la Jazz Foundation of America, du nom du défunt fondateur du Montreux Jazz Festival. Santana et Nobs sont devenus de bons amis et le guitar hero a joué au festival à plusieurs reprises.

Guy, maintenant âgé de 83 ans, continue de maintenir un calendrier de tournées chargé et commence une nouvelle série de dates ce soir (4 mars) à Davis, en Californie. Il a réservé des spectacles jusqu’en septembre, et plus de détails sont disponibles sur son site Web. Son dernier album était The Blues Are Alive And Well de 2018.

Pendant ce temps, Santana a annoncé la semaine dernière que le Miraculous Supernatural 2020 Tour en double tête avec les géants de l’âme Terre, Vent et Feu commencerait le 19 juin. Les spectacles continuent jusqu’en novembre. Ce sera la première fois que les deux groupes partagent des scènes aux États-Unis et marque la continuation de la tournée Supernatural Now de Santana en 2019.

A Great Night In Harlem tire son nom de la célèbre photographie d’Art Kane de 1958 intitulée A Great Day In Harlem, qui a capturé 57 grands noms du jazz. Le gala a lieu à l’Apollo Theatre depuis 2001 et célèbre à la fois les grands artistes et les nouveaux venus dans le jazz, le blues, le rock et la soul, au profit de la Jazz Foundation of America. Le NEA Jazz Master et la vice-présidente et directrice fondatrice de la Fondation, Wendy Oxenhorn, doivent également être honorés lors de l’événement de cette année. Les billets sont en vente sur le site Web de la Jazz Foundation of America.

Écoutez Buddy Guy de uDiscover Music dans une liste de lecture de 20 chansons.