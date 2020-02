Buddy Holly et le jour où la musique est morte

C’était en février comme nous le dit la chanson de Don Maclean ‘American Pie’, et il faisait froid. Le 3 février 1959 a été une journée qui a profondément affecté non seulement Don, mais des millions de personnes à travers l’Amérique et le monde. C’est le jour où Buddy Holly, Richie Valens et JP (The Big Bopper) Richardson sont morts dans le tristement célèbre accident d’avion.

Ils apparaissaient tous sur la tournée Winter Dance Party bien nommée avec Dion et les Belmonts et un chanteur inconnu mais plein d’espoir, Frankie Sardo. Les spectacles eux-mêmes étaient bien, mais les conditions étaient tout sauf. Le bus du groupe était si froid que le batteur de Buddy a dû quitter la tournée avec des engelures.

Le 1er février, la tournée a joué à Green Lake Wisconsin et le lendemain, ils devaient se rendre à Clear Lake, dans l’Iowa, à 350 miles de route. Leur progression a été si lente qu’ils n’ont jamais fait une halte promotionnelle dans un magasin de disques de Mason City. Ils sont arrivés à la Surf Ballroom de Clear Lake vers 18 h. Après le dîner dans un restaurant voisin, Buddy a dit au directeur de la Surf Ballroom qu’il voulait affréter un avion pour voler jusqu’à leur prochain arrêt. C’était à 500 miles de route de Moorhead au Minnesota et cela signifiait au moins dix heures de bus, probablement plus.

Le directeur du Surf a appelé Dwyer’s aviation à Mason City et a été cité à 108 $ pour affréter un avion de quatre places. Peu après 20 h, le spectacle a débuté avec Frankie Sardo, suivi du Big Bopper puis de Richie Valens. Après l’intervalle, c’était Dion et les Belmonts et à 22 h 40, il était temps pour Buddy – sa première chanson, «Gotta Travel On». Après Brown Eyed Handsome Man », la dernière chanson du set de Buddy, à peu près tout le monde est revenu sur scène pour« La Bamba », le tout s’est terminé vers 23h30.

Vers minuit, Buddy, J.P.Richardson et Tommy Allsup, le guitariste de Buddy, se préparaient à quitter la Surf Ballroom pour l’aéroport de Mason City. Allsup est retourné à l’intérieur après que Buddy lui ait dit de vérifier qu’ils avaient tout, il a croisé Richie Valens qui signait des autographes. Richie était impatient de monter dans l’avion, car il détestait le bus, comme tout le monde. Il a convaincu Allsup de lancer une pièce pour l’endroit. Tommy Allsup a perdu.

Peu après 12 h 30, Buddy, Richie et J.P sont arrivés à l’aéroport; il neige et les vents augmentent. Juste avant 1 heure du matin, ils sont montés à bord du Beech Bonanza, 12 ans; Copain à l’avant avec le pilote et les autres à l’arrière. En décollant juste avant 1 heure du matin, l’avion s’est dirigé vers le nord-ouest en direction de Fargo, Dakota du Nord, l’aéroport le plus proche de Moorhead.

Pour certain, ce qui s’est passé ensuite, nous ne le saurons jamais. Il semble que le pilote, qui n’avait aucune expérience du vol avec des instruments, ait mal lu les cadrans et, au lieu de monter, il a commencé à descendre. Dans l’obscurité et les conditions, sans horizon réel visible, il ne reste que l’horizon artificiel de l’avion sur lequel dépendre. L’avion s’est écrasé 5 minutes plus tard sur des terres agricoles appartenant à Albert Juel.

Ce n’est qu’à 5 heures du matin qu’une alerte a été émise pour l’avion manquant et ce n’est qu’à 9 heures du matin le lendemain que le propriétaire de Dwyer Aviation, pilotant son propre avion et cherchant des débris, a repéré le lieu de l’accident. Les quatre hommes étaient morts sur le coup et malgré les théories du complot ultérieures, notamment Buddy forçant le pilote à remettre les commandes, à bout portant, il ne fait aucun doute que ce n’était qu’un accident tragique.

Dans une note de bas de page bizarre, Frank Sardo a été arrêté à Londres en 1971 pour complot en vue de disposer de certificats d’actions d’une valeur de 5 millions de livres sterling. Selon la police britannique, certains des quatre hommes arrêtés avec Sardo avaient des liens avec la mafia.

Écoutez le meilleur de Buddy Holly et Apple Music et Spotify.

La