Built to Spill annonce l’album de Daniel Johnston sur les couvertures, partagez «Bloody Rainbow»: écoutez

Built to Spill a annoncé un nouvel album de reprises de Daniel Johnston. Le disque, convenablement intitulé Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston, est sorti le 1er mai (via Ernest Jenning Record Co.). Écoutez la version du groupe de “Bloody Rainbow” de Johnston ci-dessous (via Rolling Stone).

Johnston avait recruté Built to Spill pour être son groupe d’accompagnement pour certains de ses derniers concerts en 2017. Selon le groupe, les enregistrements de Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston proviennent de leurs répétitions pour ces spectacles.

Daniel Johnston est décédé en septembre 2019 à l’âge de 58 ans. Lisez «Se souvenir de Daniel Johnston, le parrain de la pop de chambre» sur le terrain.

Built to Spill joue les chansons de Daniel Johnston:

01 Bloody Rainbow

02 Dis-moi maintenant

03 Chérie tu me manques

04 Bonjour vous

05 Cœur, esprit et âme

06 La vie en vain

07 Sommet de la montagne

08 Queenie le chien

09 Impossible Love

10 faux disques de Rock & Roll

11 Poissons

.