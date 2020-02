Built to Spill annonce une tournée aux États-Unis

Built to Spill a annoncé une tournée aux États-Unis. Les dates mettront en vedette une toute nouvelle gamme rejoignant le leader Doug Martsch, dont la bassiste Melanie Radford et la batteuse Teresa Esguerra, comme le note Brooklyn Vegan. La tournée démarre ce printemps à Portland et se termine actuellement à Denver en août. Trouvez l’itinéraire complet ci-dessous et achetez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le mois dernier, Built to Spill a annoncé un nouvel album de reprises de Daniel Johnston et a partagé sa version de “Bloody Rainbow” de Johnson. Built to Spill Plays les chansons de Daniel Johnston est sorti le 1er mai. Leur dernier album, Untethered Moon, est arrivé en 2015.

