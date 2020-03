Built to Spill Cover «Life in Vain» de Daniel Johnston: Écoutez

Built to Spill a partagé une nouvelle chanson de leur prochain album de reprises de Daniel Johnston. Ils ont couvert «Life in Vain» de l’amusement de Johnston en 1994. Écoutez ci-dessous (via Stereogum).

Built to Spill joue les chansons de Daniel Johnston le 1er mai. Le mois prochain, Built to Spill part en tournée. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Daniel Johnston est décédé en septembre 2019. Lisez «Se souvenir de Daniel Johnston, le parrain de la pop de chambre» sur le terrain.

