Bullet For My Valentine Commission Waking The Demon Honey Mead

Balle pour ma Valentine ont commandé un hydromel – une boisson aimée par le groupe et maintenant disponible pour les fans.

L’hydromel est la plus ancienne boisson alcoolisée enregistrée et est entouré de mythes et de légendes, une boisson de guerriers et de poètes aux propriétés mystiques acclamées. Il a toute une histoire car il a été produit dans les temps anciens en Europe, en Afrique et en Asie et a joué un rôle important dans la mythologie de certains peuples. Dans la mythologie nordique, par exemple, l’hydromel de la poésie a été fabriqué à partir du sang de l’être sage, Kvasir, et a transformé le buveur en poète ou érudit.

Culturellement, l’hydromel est présenté dans de nombreux mythes et contes populaires germaniques tels que Beowulf, ainsi que dans d’autres œuvres populaires qui s’inspirent de ces mythes. Des exemples notables incluent des livres de J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, George R. R. Martin, T. H. White et Neil Gaiman. Il est souvent présenté dans des livres utilisant un cadre germanique historique et dans des écrits sur l’âge viking. Mead est mentionné à plusieurs reprises dans le roman de Neil Gaiman de 2001, American Gods; il est appelé la boisson des dieux.

Le nouvel hydromel «Waking the Demon» de Bullet For My Valentine est un ferment de miel, d’eau et d’épices pour créer une boisson riche et onctueuse qui peut être dégustée seule ou mélangée comme base de cocktails. La boisson promet de livrer «Une saveur riche de miel avec une acidité équilibrée, des notes miellées et un fond d’épices douces. Comme le démon, il y a une force cachée ici (14,5% ABV) et à ne pas jouer! » Les fans peuvent visiter le «Waking The Demon» site Internet pour en savoir plus.

Avec plus de 200 millions de flux uniquement sur Spotify; performances phares du festival, notamment Slam Dunk (Royaume-Uni), Wacken (Allemagne), Vainstream (Allemagne), Knotfest (Mexique), Vivp El Rock (Pérou) et d’énormes tournées dans le monde entier, visitant la Russie, les États-Unis, la Hongrie, la Grèce, le Chili, Argentine, Europe continentale, Brésil et plus; Bullet For My Valentine continue de se démarquer en tant que géants de la scène métal.

Écoutez le meilleur de Bullet For My Valentine sur Apple Music et Spotify.