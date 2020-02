Burna Boy annonce sa tournée | Pitchfork

Burna Boy a annoncé sa tournée Twice as Tall. Il jouera des spectacles américains ce printemps, suivis d’arrêts au Royaume-Uni, en Europe et au Canada en été. Découvrez l’affiche de la tournée de Burna Boy ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’an dernier, Burna Boy a sorti son album nominé aux Grammy Awards, African Giant. Il a suivi le record avec son single «Money Play» en décembre 2019.

Lisez «Les 100 meilleures chansons de 2019» de Pitchfork avec «Anybody» de Burna Boy au n ° 58.

