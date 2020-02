Burna Boy partage la nouvelle chanson «Odogwu»: écouter

La chanteuse nigériane Burna Boy a partagé un tout nouveau morceau. “Odogwu” marque le premier single de l’artiste de l’année, suite à une annonce de tournée la semaine dernière. Écoutez «Odogwu» ci-dessous.

L’année dernière, Burna Boy a sorti son dernier album African Giant, qui a été nominé pour le meilleur album de musique du monde aux Grammys de cette année. Depuis cette sortie, il a partagé le single unique “Money Play”. Il a également sauté sur des pistes de Stormzy, Jorja Smith, et plus encore. La prochaine tournée Twice as Tall de Burna Boy débute le 7 mai à Atlanta.

