Burna Boy partage une nouvelle vidéo pour “Odogwu”: Regardez

Burna Boy a partagé une nouvelle vidéo pour son morceau “Odogwu”. Le clip réalisé par TG Omari dépeint l’artiste nigérian comme un roi parmi les guerriers et les danseurs. Regardez-le ci-dessous.

L’année dernière, Burna Boy a sorti le record African Giant. Depuis lors, en plus de partager «Odogwu», il a abandonné le single «Money Play» et a figuré sur les morceaux de Stormzy, Jorja Smith, et plus encore. En mai, Burna Boy prévoit de prendre la route pour la tournée Twice as Tall, qui devrait commencer à Atlanta et se terminer en Allemagne.

.