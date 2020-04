Burning Man 2020 officiellement annulé – l’avenir de l’événement est maintenant dans le doute

Malgré une date de début fin août, les organisateurs de Burning Man ont choisi d’annuler la totalité de l’événement. À ce stade, il n’y a aucune indication sur la reprise des choses en 2021 ou au-delà.

Les organisateurs envisageaient une annulation totale depuis des semaines, bien que l’intensification des problèmes de COVID-19 ait forcé la décision plus tôt dans la journée. Plus tôt ce mois-ci, Burning Man a suspendu la vente de billets; maintenant, ils remboursent intégralement tout le monde, même si tous les billets Burning Man ne sont techniquement pas remboursables.

“Après beaucoup d’écoute, de discussion et de réflexion, nous avons pris la décision difficile de ne pas construire Black Rock City en 2020”, ont annoncé les organisateurs plus tôt dans la journée. «Étant donné la douloureuse réalité de COVID-19, l’un des plus grands défis mondiaux de notre vie, nous pensons que c’est la bonne chose à faire. Oui, nous avons le cœur brisé. Nous savons que vous aussi. En 2020, nous avons plus que jamais besoin de connexion humaine et d’immédiateté. Mais la santé publique et le bien-être de nos participants, de notre personnel et de nos voisins au Nevada sont nos plus hautes priorités. »

Cette décision est évidemment décevante pour des dizaines de milliers de brûleurs et de participants qui prévoient de migrer dans le désert. Pour beaucoup, le voyage hors réseau dans le Nevada offre un répit, un renouveau et un brouhaha prononcé de la vie quotidienne et des pressions professionnelles. Malheureusement, le monde réel a gagné cette fois, avec des préoccupations COVID-19 très urgentes tuant l’évasion de Black Rock City.

Mais c’est bien plus grave qu’un concert annulé, ou même un festival.

La construction de Black Rock City nécessite une préparation considérable et un personnel à plein temps. Le Burning Man Project, un 501 (c) (3) à but non lucratif basé à San Francisco, utilise des ventes de billets annuelles pour préparer le désert désertique autrement connu sous le nom de Black Rock Desert, puis tout nettoyer une fois terminé. Et ce n’est là qu’un des nombreux événements qui ont lieu toute l’année.

En conséquence, les organisateurs demandent aux participants de faire don de leurs achats de billets au projet, ne serait-ce que pour garder le Burning Man 2021 en vie.

«Offrir des remboursements est la bonne chose à faire pour les membres de notre communauté qui nous ont fait tellement confiance au fil des ans et qui peuvent éprouver leurs propres difficultés financières à la suite de la pandémie», a poursuivi l’annonce. «Il s’agit d’une décision prise dans l’intérêt de notre culture et de notre communauté. C’est un énorme risque financier, mais nous sommes convaincus que ceux qui en ont les moyens nous aideront à rester à flot en ces temps difficiles. À cette fin, nous allons vous demander d’envisager de donner la valeur (ou une partie de la valeur) de votre billet acheté à Burning Man Project en tant que don déductible d’impôt. Ce besoin est réel. “

Quant à l’avenir de Burning Man, franchement, les prévisions semblent assez sombres.

Les organisateurs ont souligné 10 millions de dollars de réserves de liquidités, une réserve apparemment saine. Mais cela ne suffit que pour durer quelques mois. “Le projet Burning Man dispose d’environ 10 millions de dollars en fonds de réserve pour couvrir les imprévus, mais cette crise va bien au-delà de tout scénario de planification normal”, a poursuivi l’annonce détaillée.

«Étant donné que nous offrons des remboursements et que l’argent des billets est séparé de nos dépenses d’exploitation, nous utilisons actuellement la réserve pour survivre. Nous ne nous attendons pas à avoir une réserve à la fin de cette année. Honnêtement, sans changements majeurs, de profondes coupures et une vague généreuse de dons, nous ne pouvions rester opérationnels que quelques mois sur nos fonds de réserve. »

Étrangement, Wikipédia fait déjà référence à Burning Man au passé: «Burning Man était un événement organisé de 1986 à 2019 dans l’ouest des États-Unis à Black Rock City, une ville temporaire érigée dans le désert Black Rock du nord-ouest du Nevada, environ 100 miles (160 km) au nord-nord-est de Reno et une culture florissante tout au long de l’année générée par une communauté mondiale de participants », indique le texte vendredi.

Cela dit, il y a un Burning Man virtuel et non physique dans les œuvres. Et un sérieux effort pour faire avancer les choses. Restez à l’écoute.