Burning Man poursuit officiellement le gouvernement américain

Burning Man a déposé pour la première fois des documents juridiques contre le gouvernement américain en décembre de l’année dernière. Maintenant, son procès a officiellement été lancé.

À la fin de l’année dernière, nous avons dévoilé que Burning Man plaidait contre le département américain de l’Intérieur pour l’escalade des permis d’utilisation des terres. Maintenant, le secrétaire à l’intérieur David Bernhardt a reçu une assignation à comparaître devant le tribunal de district de Washington D.C. Le secrétaire Bernhardt représentant le gouvernement américain dans cette affaire, il disposera de 60 jours (à compter de la date de réception de la convocation) pour répondre. La convocation a été partagée avec Digital Music News ce matin.

Poursuivre le gouvernement fédéral devant les tribunaux n’est pas une mince affaire, mais Black Rock City, la société mère de Burning Man (et le nom de la ville temporairement érigée où se déroule l’événement annuel), estime que leur cas – et leur incitation financière – sont trop importants ignorer. Plus précisément, l’allégation est que depuis 2015, le gouvernement a prélevé des frais de permis injustes contre Burning Man (à hauteur de 18 millions de dollars) pour son utilisation des terres fédérales.

De plus, Black Rock City a indiqué que ces frais ont augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie, passant d’environ 1,3 million de dollars en 2011 à près de 3 millions de dollars en 2019. Enfin, l’organisateur du concert a déclaré que les frais d’utilisation du sol sont généralement divulgués peu de temps avant Burning Man. commence, ce qui laisse peu de temps pour les examiner et / ou les réfuter, et le fait que l’émission arbitraire de frais fédéraux peut constituer une violation de la loi américaine.

Le premier Burning Man a été organisé pour la première fois en 1990, et près de 80 000 personnes ont assisté à l’événement de plusieurs jours de l’année dernière, y compris un éventail d’artistes et de DJs de musique électronique.

De plus, le rassemblement est devenu un lieu de rencontre non officiel pour les professionnels de l’industrie de la technologie, les influenceurs des médias sociaux et de nombreuses autres personnes bien connues.

Burning Man 2020 devrait commencer le 30 août et se terminer le 7 septembre, une fois de plus dans le Black Rock Desert du Nevada. Des billets de prévente (principalement pour les groupes) seront émis le 26 février, pour ceux qui se sont inscrits, et des billets de prévente individuels seront vendus en mars, pour 1 400 $ chacun. Les «principales ventes de billets» débuteront début avril, au tarif de 475 $ par billet et 140 $ par laissez-passer (hors frais).

Le gouvernement fédéral possède près de 50% des terres dans l’ouest des États-Unis, ainsi que près de 90% des terres du Nevada.