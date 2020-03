Burning Witches sort un clip pour «Six Feet Underground»

Groupe de heavy metal suisse BRÛLER DES SORCIÈRES a publié le clip officiel de la chanson “Six Feet Underground”. La piste est extraite du troisième album studio du groupe, “Danser avec le diable”, qui a été publié le 6 mars via Explosion nucléaire.

BRÛLER DES SORCIÈRES Etat: “«Six Feet Underground» était la dernière chanson que nous avons écrite pour le nouvel album et elle est arrivée juste une semaine avant notre entrée en studio. C’est très mélodique et accrocheur – si vous l’entendez, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter! “

“Danser avec le diable” a été enregistré à Little Creek Studio et produit à nouveau par V.O. Pulver et thrash allemand titan Schmier (DESTRUCTION). La magnifique pochette a été créée par un artiste hongrois Gyula Havancsák (GARDIEN AVEUGLE, ORCHESTRE DU CRÉPUSCULE, J’ACCEPTE, POWERWOLF, STRATOVARIUS) et DESTRUCTION guitariste Damir Eskic.

“Danser avec le diable” liste des pistes:

01. L’incantation



02. Lucid Nightmare



03. Danser avec le diable



04. Ailes d’acier



05. Six pieds sous terre



06. Magie noire



07. Sea Of Lies



08. Les soeurs du destin



09. Necronomicon



dix. Le combat final



11. Retour triple



12. Hymne de combat (feat. Ross The Boss et Michael Lepond)

CD bonus (digipack uniquement)

01. Mansion In Darkness (également disponible sur la version 2LP)



02. Magie noire (acoustique) (également disponible sur la version 2LP)



03. Réalisé (vivre)



04. Ouvre ton esprit (vivre)



05. Hexenhammer (vivre)

En décembre dernier, BRÛLER DES SORCIÈRES a sorti un EP, “Ailes d’acier”, mettant en vedette la toute nouvelle chanson titre aux côtés de trois chansons qui ont été enregistrées lors de l’apparition du groupe à l’année dernière Wacken Open Air festival à Wacken, Allemagne. L’EP est disponible sur vinyle noir et coloré.

BRÛLER DES SORCIÈRES‘première performance live avec un nouveau chanteur Laura Guldemond a eu lieu en juin 2019 au Festival de rock suédois à Sölvesborg, Suède.

Le chanteur du groupe de métal symphonique néerlandais SHADOWRISE, Guldemond a été recruté par BRÛLER DES SORCIÈRES suite au départ de Seraina Telli.

Dans un rapport, Seraina dit qu’elle partait BRÛLER DES SORCIÈRES “pour des raisons personnelles”, jurant de “se consacrer pleinement” à son groupe DEAD VENUS.

Formé en 2015, BRÛLER DES SORCIÈRES a sorti deux albums studio complets, 2017 “Burning Witches” et 2018 “Hexenhammer”.



