Burt Bacharach éblouit à la Guild of Music Supervisors Awards à LA

Burt Bacharach a reçu le prestigieux Icon Award lors de la 10e cérémonie de remise des prix de la Guild of Music Supervisors à Los Angeles hier soir. Dans un discours, il a offert quelques conseils sages à la foule des superviseurs de la musique.

La couverture spéciale de DMN des 10e prix annuels de la Guilde des superviseurs de la musique est rendue possible par Songtradr, un sponsor VIP de l’événement et partisan de la communauté de synchronisation plus large.

Bacharach n’est pas seulement un musicien et un interprète légendaire, il est également un superviseur musical chevronné. En conséquence, il a eu quelques conseils réconfortants à la disposition des superviseurs lors de la remise des prix de la Guild of Music Supervisors.

“Je sais ce que vous vivez là-bas”, a déclaré Bacharach après avoir reçu le prix Icon de la Guilde. “Beaucoup de choses sont hors de vos mains.”

Le commentaire a suscité des applaudissements enthousiastes de la part des superviseurs présents à l’événement – dont la plupart ont travaillé dur dans les tranchées de clairances complexes et de couches d’approbation.

Bacharach a remporté des Oscars pour la meilleure chanson originale et la meilleure partition originale pour le classique Butch Cassidy et le Sundance Kid de 1969. Mais selon Bacharach, la chanson principale – «Raindrops Keep Fallin’ on My Head »- a failli être décomposée du film.

En fait, il est surprenant que le classique – qui a pratiquement fait le film – soit inclus. Dans un moment de franchise qui correspond à une figure aussi aguerrie, Bacharach a noté que la moitié de la commission du film voulait que la chanson soit supprimée – même Robert Redford n’a pas vu l’ajustement.

En effet, «trop de cuisiniers dans la cuisine» est un thème récurrent pour de nombreux superviseurs de musique. Mais cela – et d’autres risques professionnels rencontrés par les superviseurs – ont contribué à créer un sentiment de camaraderie lors de l’événement. Il semblait que chaque conversation ou discours d’acceptation incluait une histoire de guerre malheureuse qui avait été surmontée – ou non.

Le légendaire superviseur de la musique canadienne, Bob Hunka, qui a reçu le prix de la légende de la Guilde (après une chaude introduction d’Emmylou Harris), a raconté de façon comique des histoires de ses premières incursions dans la supervision musicale. Eh bien, tout cela semble drôle des décennies plus tard, mais Hunka a rapidement appris à gérer des budgets impossibles, des sociétés de production parfois douteuses et un manque de sécurité d’emploi.

“Les compositeurs doivent parfois livrer dans des conditions impossibles”, a déclaré Hunka.

D’autres histoires étaient également comparables.

L’équipe de David Taylor, Scott McDaniel et Jonathan Wellbelove, qui a remporté le prix de la meilleure supervision musicale en publicité (musique originale) pour leur publicité Apple Watch “ Hokey Pokey ”, a décrit la folie de l’écoute des variations de “ Hokey Pokey ” et édité des milliers de fois.

Anny Colvin, qui a remporté le prix de la meilleure supervision musicale dans une bande-annonce pour sa notation du Joker Teaser, a décrit une relation toujours maladroite avec ses parents. “Mes parents ne comprennent toujours pas ce que je fais dans la vie”, a déclaré Colvin lors de son discours d’acceptation. “Mon père a dit qu’il ne pouvait pas attendre que je remporte un Oscar.”

En fait, ce n’est peut-être pas si farfelu. “En regardant vers l’avenir, nous espérons que ces récompenses attireront plus l’attention d’autres institutions telles que l’Académie”, a déclaré le président de la Guilde, Joel C. High.

Pendant ce temps, l’événement le plus important était dans le hall.

C’est là que des centaines de superviseurs, compositeurs, producteurs hollywoodiens et artistes se sont mis en réseau intensément. Il s’agit d’un public de niche mais puissant qui a attiré des participants de superstar. Parmi les célébrités présentes se trouvaient Michael Bolton, Regina Spektor, Reggie Watts, Kristen Chenoweth, l’ancien secondeur des Giants de New York Spencer Paysinger, et Emmylou Harris susmentionné.

Voici une liste complète des gagnants de la soirée.

Film

Meilleure supervision musicale pour un film budgétisé à plus de 25 millions de dollars

Mary Ramos – Il était une fois à Hollywood * GAGNANT * Tom MacDougall – Frozen IIMatt Sullivan – AladdinTed Caplan – Ford v FerrariRandall Poster, Robbie Robertson – The Irishman

Meilleure supervision musicale pour un film dont le budget est inférieur à 25 millions de dollars

Kier Lehman – Queen & Slim * WINNER * Trygge Toven, Toko Nagata – Always Be My MaybeJason Markey – HustlersZoë Bryant, Pete Saville – Blinded By The LightBecky Bentham, Karen Elliott – Judy

Meilleure supervision musicale pour un film dont le budget est inférieur à 10 millions de dollars

Meghan Currier, Randall Poster – Waves * WINNER * Henry Van Roden – SebergTracy McKnight – 5 Feet ApartZachary Dawes – The Peanut Butter FalconSteven Gizicki – Teen Spirit

Meilleure supervision musicale pour un film dont le budget est inférieur à 5 millions de dollars

Terri D’Ambrosio – Le dernier homme noir de San Francisco * GAGNANT * Karen Elliott, Jack Arnold – Wild RoseSusan Jacobs, Dylan Neely – The FarewellSteve Bouyer Pascal Mayer – AtlanticsLynn Fainchtein – Gloria Bell

Meilleure chanson écrite et / ou enregistrée pour un film

“One Little Soldier” de Bombshell * GAGNANT *

Écrivain: Regina Spektor

Interprété par: Regina Spektor

Superviseur musical: Evyen Klean

«Esprit» du Roi Lion

Écrivain: Beyoncé, IIya Salmanzadeh, Timothy Mckenzie

Interprété par: Beyoncé

Superviseur musical: Mitchell Leib

«Dans l’inconnu» de Frozen II

Écrivain: Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

Interprété par Idina Menzel avec AURORA

Superviseur musical: Tom MacDougall

«Glasgow» (No Place Like Home) de Wild Rose

Écrivain: Caitlyn Smith, Kate York, Mary Steenburgen

Interprété par Jessie Buckley

Superviseur musical: Karen Elliott

“Ne m’appelle pas ange” de Charlie’s Angels

Écrivain: Alma-Sofia Miettinen, Ariana Grande, IIya Salmanzadeh, Elizabeth Grant, Max

Martin, Miley Cyrus, Savan Kotecha,

Interprété par: Ariana Grande, Lana Del Rey, Miley Cyrus

Superviseur musical: Julianne Jordan et Julia Michels

Télévision

Meilleure supervision musicale – Drame télévisé

Adam Leber, Jen Malone – Euphoria – Saison 1 * GAGNANT * Madonna Wade-Reed – All American – Saison 1Ashley Neumeister – American Soul: The Untold Story of Soul Train – Saison 1Steven Gizicki – Fosse / Verdon – Saison 1Amanda Krieg Thomas, Alexis Martin Woodall & Ryan Murphy – Pose – Saison 2

Meilleure supervision musicale – comédie télévisée ou comédie musicale

Robin Urdang – The Marvellous Mrs. Maisel – Saison 2 * GAGNANT * Bruce Gilbert – GLOW – Saison 3Javier Nuño, Joe Rodríguez – Los Espookys – Saison 1Brienne Rose – Poupée russe – Saison 1Matt Biffa – Éducation sexuelle – Saison 1

Meilleure supervision musicale – Téléréalité

Jill Meyers – Songland – Saison 1 * GAGNANTE * Robin Kaye – American Idol – Saison 2Meryl Ginsberg – America’s Got Talent – Saison 14Jen Schwartz, Catherine Wharton – Girls Cruise – Saison 1Jon Ernst – The Hills: New Beginnings – Saison 1

Meilleure supervision musicale – téléfilm

TIE (2 WINNERS) Howard Paar – Native Son * WINNER * Joe Rudge, Chris Swanson – The Dirt * WINNER * Evyen J Klean, Jennifer Reeve – Deadwood: The MovieEvyen J Klean, Janet Lopez – Mon dîner avec HervéTracy McKnight – Tall Girl

Meilleure chanson écrite et / ou enregistrée pour la télévision

«Quelque chose de stupide» de Better Call Saul * GAGNANT *

Auteurs-compositeurs: C. Carson Parks

Artiste: Lola Marsh

Programme: Better Call Saul

Épisode: # 407 «Quelque chose de stupide»

Superviseur musical: Thomas Golubić

“Toutes ces choses que j’ai faites” dans A Million Little Things

Auteurs-compositeurs: Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci, Jr.

Artiste: Gabriel Mann

Programme: Un million de petites choses

Épisode: # 101 «Pilot»

Superviseur musical: Kevin Edelman

«Encre invisible» de This Is Us

Auteurs-compositeurs: Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla

Artiste: Mandy Moore

Programme: c’est nous

Épisode: # 307 «Parfois»

Superviseur musical: Manish Raval et Tom Wolfe

“Jenny of Oldstones” de Game of Thrones

Auteurs-compositeurs: David Benioff, Ramin Djawadi, George R.R.Martin, D.B. Weiss

Artiste: Florence + The Machine

Programme: Game of Thrones

Épisode: # 802 «Un chevalier des sept royaumes»

Superviseur musical: Evyen J Klean

«On a Roll» de Black Mirror

Auteurs-compositeurs: Trent Reznor

Artiste: Miley Cyrus

Programme: Black Mirror

Épisode: # 503 «Rachel, Jack et Ashley aussi»

Superviseur musical: Amelia Hartley

Documentaires

Meilleure supervision musicale pour un documentaire

Tracy McKnight – Halston * GAGNANT * Kevin Moyer – Boy Howdy: L’histoire de CREEM MagazineAminé Ramer – Love, AntoshaG. Marq Roswell, Dondi Bastone – The ApolloWilla Yudell – Unbanned: The Legend of AJ1

Meilleure supervision musicale dans un Docuseries

Rudy Chung, Jonathan Christiansen – Wu-Tang Clan: Of Mics and Men * WINNER * Marchese Taylor, Jake Weinreb, Jordan Passman – Free MeekEvyen Klean – Mike Judge Presents: Tales From the Tour BusEvyen Klean – What’s My Name: Muhammad Ali

Bandes annonces

Meilleure supervision musicale dans une bande-annonce

Anny Colvin (Jax) – Joker Teaser * GAGNANT * Bobby Gumm (Trailer Park) – Wonder Woman 1984Toddrick Spalding (Mobscene) – The GoldfinchDanny Exum, Kelsey Mitchell (Workshop Creative) – Bombshell Trailer 1Will Quiney (GrandSon) – When They See Us Us

La publicité

Meilleure supervision musicale en publicité (Sync)

David Taylor, Scott McDaniel, Jonathan Wellbelove – Apple iPhone «Color Flood» * GAGNANT * Josh Marcy – Apple iPhone «Don’t Mess with Mother» Doug Darnell – Lyft «Face Off» JT Griffith – Nike «Dominate All Dimensions»

Meilleure supervision musicale en publicité (musique originale)

David Taylor, Scott McDaniel, Jonathan Wellbelove – Apple Watch «Hokey Pokey» * GAGNANT * Alec Stern – Miller Lite «Followers» Nellie Rajabi – Google Pixel «Kiss Detection» Eric Johnson, Dan Gross – Fuji Film «Don’t Just Take, Donner”

Jeux vidéos

Meilleure supervision musicale dans un jeu vidéo

Cybele Pettus, Raphaella Lima – VAINQUEUR FIFA 20 * Steve Schnur, Venus Bentley – Star Wars Jedi: Fallen OrderBrandon Young, Eric Kalver – Call of Duty: Modern WarfareDaniel Olsen – Sayonara Wild HeartsAlex Hackford, Peter Scaturro – Death Stranding