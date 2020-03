Buscabulla annonce son premier album et sa première tournée, partage une nouvelle vidéo «NTE»: regarder

Buscabulla a annoncé son premier album. Regresa – qui signifie «revenir» ou «revenir» en espagnol – arrive le 8 mai via Ribbon Music. Le duo de Raquel Berrios et Luis Alfredo Del Valle a également partagé une vidéo de 16 mm pour le nouveau single “NTE” (aka “No Te Equivoques” ou “Don’t Get It Wrong”), réalisé par Chris Gregory-Rivera et filmé sur le front de mer d’Aguadilla à Porto Rico. Regardez ci-dessous (via The FADER).

Regresa, qui inclut le «Vámono» de l’année dernière, a été enregistré au studio de Buscabulla à Porto Rico, avec une production et un mixage supplémentaires de Patrick Wimberly (anciennement de Chairlift). Helado Negro a également contribué un arrangement orchestral à la chanson «Club Tú y Yo». Dans un communiqué, Berrios a déclaré: «Regresa concerne l’acceptation de soi avec toutes nos imperfections et l’acceptation d’être de retour à Porto Rico, avec tous ses défauts.»

La dernière sortie de Buscabulla était le II EP en 2017. Le groupe entame sa première tournée nord-américaine en juillet. Consultez l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Regresa:

01 Vámono

02 La Fiebre

03 El Aprieto

04 Club Tú y Yo

05 Mío

06 NTE

07 Manda Fuego

08 No Sabemos

09 Nydia

10 Volta

11 Ta Que Tiembla

.