Bush: «Live In Tampa» Blu Ray, Dvd et Cd Package attendu en avril

Cleopatra Entertainment a fixé une date de sortie le 24 avril pour “Live In Tampa” des alt rockers BUISSON.

Dirigé par un guitariste / chanteur Gavin Rossdale, BUISSON a été le premierNIRVANA Groupe britannique pour frapper gros en Amérique. Bien sûr, ils sont devenus un succès en jouant selon les règles du grunge – ils avaient des guitares fortes, des voix gutturales, des rythmes stop-start et une dynamique extrême.

Jouant devant une foule à guichets fermés de 10000 fans inconditionnels de l’amphithéâtre MidFlorida de Tampa au cours de leur 2019 acclamé par la critique “Altimate Tour”, cette performance de 90 minutes a été filmée en 4K UHD avec 15 caméras pour capturer le spectacle sous tous les angles. Helmed par un producteur primé Barry Summers de Rock Fuel Media, le concert présente les plus grands succès du groupe, dont “Tête de la machine”, “Glycérine”, “Calme toi”, “Avalé”, “Tout zen” et leur nouvelle chanson à succès, “Trous de balle”, du blockbuster “John Wick: Chapitre 3 – Parabellum” bande sonore.

Ce package édition spéciale comprend un disque Blu-ray, un DVD de définition standard et un CD audio bonus de tout le concert.

Liste des pistes:

01. Tête de la machine



02. Les produits chimiques entre nous



03. C’est la guerre



05. Tout zen



06. Le bruit de l’eau



07. Corps



08. Avalé



09. La maladie des chats dansants



dix. Trous de balle



11. Petites choses



12. Glycérine



13. Calme toi

BUISSONest le nouvel album, “Le Royaume”, sortira cet été.

“Nous sommes vraiment fiers de ‘Le Royaume’,” dit Rossdale. “C’est comme si toutes les routes parcourues au cours des dernières années nous avaient amenés à ce point. Nous attendons ce cycle avec impatience – anciens fans, nouveaux fans, personnes aux vues similaires qui recherchent leur royaume.”

BUISSONdernier effort de 2017 “Arc-en-ciel noir et blanc”, a été conçu après Rossdale a divorcé avec un juge de la pop star / télé-réalité Gwen Stefani en 2015.

BUISSONLa gamme actuelle comprend également le guitariste Chris Traynor et bassiste Corey Britz.

Le groupe, dissous en 2002 mais réuni en 2010, a sorti trois albums depuis sa réforme.



