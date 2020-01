Buster Brown inspire les Beach Boys et les Stones

Pouvez-vous nommer la chanson qui relie le Les garçons de la plage avec le Pierres qui roulent? C’est le fabuleux ‘Fannie Mae’ de Buster Brown. Beach Boy, Bruce Johnston reprend l’histoire.

«Ayant grandi à Los Angeles, les enfants blancs n’écoutaient pas la radio blanche, nous écoutions KGFJ et pendant la journée, c’était une station AM et c’était la station radio de la communauté noire, c’était 1000 watts. La nuit, nous l’avons capturé après l’école, mais comme il faisait noir, il est tombé à 250 watts, un peu comme la façon dont vous auriez dû faire un peu d’effort pour écouter Radio Luxembourg à Londres ou dans toute l’Angleterre. Tu avais Etta James chanter “Tu dois rouler avec moi Henry”, et c’était vraiment cool. “

Buster Brown: «Fannie Mae» (1959)

«Nous avons écouté le rythme et le blues. Nous avons écouté ‘Fannie Mae’ sur Fire Records de Buster Brown… fantastique. Donc, en bas de la route, voici les Stones, voici les Beach Boys, l’arrière de ‘Satisfaction s’appelle’ The Under Assistant West Coast Promotion Man ‘mais c’était vraiment le morceau pour Fannie Mae et, pour Brian et le groupe, l’inspiration pour ‘Help Me Rhonda’ en termes de piste était ‘Fannie Mae’. Vous entendez les harmonicas devenir da, da, da, da, da, da (Bruce a chanté cela aussi). Vous seriez surpris de toutes les influences que nous avons du rythme et du blues à Los Angeles. “

The Rolling Stones: ‘The Under Assistant West Coast Promotion Man’ (1965)

Buster Brown (15 août 1911 – 31 janvier 1976) a joué de l’harmonica dans des clubs locaux dans les années 1930 et 1940. Brown a déménagé à New York en 1956, où il a été découvert par Fire Records. En 1959, âgé de 47 ans, Brown enregistre le blues rustique, ‘Fannie Mae’, qui met en vedette le jeu d’harmonica de Brown et whoops, qui passe au n ° 38 dans le Hot 100, et au n ° 1 du classement R&B en avril 1960. Son Le remake de “ Is You Is or Is You Ain’t My Baby ” de Louis Jordan a atteint le n ° 81 dans les charts pop américains plus tard en 1960 et “ Sugar Babe ” est devenu son seul autre succès, en 1962, atteignant le n ° 19 sur le R&B. graphique et n ° 99 sur le graphique pop.

