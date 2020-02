Buzzy Linhart, pilier populaire de Greenwich Village, mort à 76 ans

Buzzy Linhart, un pilier de la scène folklorique de Greenwich Village des années 60 et 70, est décédé le 13 février à Berkeley, en Californie, rapporte le New York Times. la santé de Linhart était en déclin depuis une crise cardiaque 2018. Il avait 76 ans.

Linhart est né à Pittsburgh en 1943 de parents musiciens et a ensuite grandi à Cleveland. Adolescent, il a joué de la batterie, du vibraphone, du marimba, de la guitare et du piano. À 20 ans, il s’installe à New York avec le chanteur-compositeur-interprète Fred Neil, et devient une figure éminente de la scène folk de Greenwich Village.

Il a écrit des chansons interprétées par Carly Simon, Bette Midler et d’autres, dont «(You Got to Have) Friends» avec Moogy Klingman. La chanson a été interprétée par Bette Midler, Barry Manilow, les Muppets et Eddie Murphy (comme Donkey in Shrek). En tant que musicien de session dans les années 60, il a joué de la guitare, du vibraphone et d’autres instruments sur des albums de Jimi Hendrix, John Sebastian, LaBelle et Buffy Sainte-Marie et d’autres.

Dans les années 70, il a déménagé à Los Angeles et a été directeur musical de la comédie The Groove Tube de 1974; il apparaît également dans le film comme un auto-stoppeur nu. Linhart a reçu un diagnostic de schizophrénie et de trouble de stress post-traumatique. Il a été sans abri pendant près d’une décennie dans les années 80. Après avoir rebondi dans les années 90, il a continué à se produire jusqu’à sa crise cardiaque de 2018.

