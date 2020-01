Cadillac Three sort un nouveau single pour un country boy

Les Cadillac Three ont lancé un nouveau single “Hard Out Here For A Country Boy”: un morceau graisseux de funk country qui célèbre une litanie de glorieux clichés redneck: bière froide, filles chaudes et plus encore. Vous pouvez consulter la vidéo des paroles de la chanson ci-dessous.

“Hard Out Here For A Country Boy” présente également les stars de la musique country Chris Janson et Travis Tritt, et vient du quatrième album du groupe à venir Country Fuzz, qui sortira le 7 février sur Big Machine Records.

“Nous jouions des dates de tournée avec Travis Tritt et The Charlie Daniels Band quand” Hard Out Here For A Country Boy “a été écrit”, explique le chanteur Jaren Johnston. «Il était dans le bus quand nous jouions quelques chansons et avec sa grosse signature, ceinturait la ligne. J’ai grandi en écoutant Travis, et c’est une grande raison pour laquelle je chante comme je le fais – ce truc grinçant. Nous savions qu’il devait être sur la chanson. “

“Cette chanson a été une sorte de point de départ pour le record et l’une des premières que nous avons coupées”, ajoute le batteur Neil Mason. “Nous sommes tous amis depuis des années et Chris a entendu la chanson jouer en arrière-plan lors d’un appel avec Jaren. C’était cool qu’il ait rapidement voulu en faire partie et couper la voix le lendemain. »

L’album présente également les singles ‘All The Makin’s Of A Saturday Night’, ‘Crackin’ Cold Ones With The Boys ’et «Slow Rollin».

“Nous avons toujours été Country Fuzz”, explique Jaren. «Quand je pense au rock sudiste, je pense à Lynyrd Skynyrd. Quand je pense au pays, je pense à Garth Brooks. Ce disque et ce groupe sont tout ça. Mais c’est aussi ZZ Top et Jerry Reed. C’est Medeski Martin & Wood et Prince. Il n’y a pas de meilleure façon de décrire qui nous sommes que Country Fuzz. »

La Cadillac Three fait partie de la tournée Country 2 Country UK et European aux côtés de Luke Combs, Darius Rucker et Eric Church. Il s’arrêtera à Berlin, Amsterdam, Londres, Glasgow et Dublin en mars. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur tous leurs spectacles à venir.

Écoutez le meilleur des Cadillac Three sur Apple Music et Spotify.