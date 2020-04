Calculatrice de vérification de stimulation du coronavirus – Combien obtiendrez-vous?

Le gouvernement américain envoie des chèques aux Américains pour aider à surmonter cette crise. Cette calculatrice de contrôle de stimulation vous aidera à comprendre ce que vous (et votre famille) recevrez.

La pandémie de coronavirus a entraîné la fermeture de vastes secteurs de l’économie, entraînant des licenciements, des congés et de graves perturbations pour les entreprises. De nombreux employés jugés non essentiels ont été confrontés à une réduction de salaire, à des congés ou à des licenciements. Plus tôt dans la journée, les chiffres du département du Travail des États-Unis ont indiqué que les demandes de chômage avaient atteint 6,6 millions, et des millions d’autres étaient désespérément dans le besoin. En conséquence, le Congrès a récemment approuvé et le président Trump a promulgué un plan de relance économique de 2,2 billions de dollars pour l’Amérique.

Cela comprend les paiements pour les Américains qui sont éligibles. La loi accordera 1 200 $ aux adultes célibataires dont le revenu annuel peut atteindre 75 000 $. Il comprend également 500 $ pour chaque enfant. Les Américains qui gagnent plus de 75 000 $ recevront de l’argent s’ils répondent à des critères spécifiques. Ci-dessous, nous décomposons quel sera votre paiement probable.

Calculateur de contrôle de stimulation – Combien recevrez-vous?

Qui a droit à un chèque de relance?

Voici une ventilation rapide des personnes éligibles pour recevoir un chèque de relance. Les personnes dont le revenu brut ajusté est inférieur à 75 000 $ reçoivent la totalité de 1 200 $. Des chèques réduits vont aux particuliers qui gagnent jusqu’à 99 000 $ par année. Ces chèques sont réduits de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu supérieur à 75 000 $.

Les couples mariés qui gagnent moins de 150 000 $ par année recevront un chèque de 2 400 $. Des chèques réduits sont offerts aux couples mariés qui gagnent jusqu’à 198 000 $ sur la même échelle mobile. Les couples mariés recevront également 500 $ supplémentaires pour chaque enfant de moins de 17 ans.

Les chefs de file des ménages sont éligibles pour recevoir l’intégralité du chèque de relance de 1 200 $ pour les revenus inférieurs à 112 500 $ par an. Des chèques réduits sur une échelle mobile sortiront pour les HoH, gagnant jusqu’à 136 500 $ par an. Les enfants recevront également 500 $ pour chaque enfant de moins de 17 ans.

Le gouvernement compte sur les déclarations de revenus de 2019 si vous les avez produites. L’IRS utilisera toute information de dépôt direct sur votre déclaration de revenus 2019. S’ils ne disposent pas de ces informations, l’IRS vous enverra un chèque par la poste.

Quand les paiements des chèques de relance aux États-Unis arriveront-ils?

Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a annoncé son intention d’obtenir les premiers paiements avant le 17 avril. Les dépôts directs seront effectués en premier, tandis que ceux qui reçoivent un chèque réel attendront plus longtemps. Au cours de la relance de 2008, les paiements ont été effectués par lots qui ont duré environ huit semaines.

Environ 125 millions d’Américains sont éligibles pour recevoir un chèque de relance. Assurez-vous d’utiliser notre calculatrice de contrôle de stimulus pour déterminer combien vous pouvez recevoir et lisez les détails d’admissibilité. Ceux qui n’obtiendront pas de paiement sont les riches, les «étrangers non résidents» et les personnes à charge qui peuvent être réclamés dans la déclaration de revenus d’un autre. (Cela inclut malheureusement de nombreux collégiens d’âge adulte.)

Vous devez déposer vos impôts 2019 dès que possible pour vous assurer que l’IRS utilise des informations à jour.

Déposer même si vous devez des impôts antérieurs – le chèque n’est pas affecté par le montant que vous devez. Seuls les paiements de pensions alimentaires pour enfants en souffrance peuvent réduire le chèque de relance. Avez-vous d’autres questions auxquelles notre calculateur de contrôle de stimulation n’a pas répondu? L’IRS a créé un site Web pour répondre à toutes les questions supplémentaires que vous pourriez avoir.

Visitez – http://www.irs.gov/coronavirus.