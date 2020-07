Caleb Shomo promet «Sonic Devastation» sur le quatrième album de Beartooth: «C’est mon meilleur travail»

Dans une nouvelle interview avec Terry « Beez » Bezer de Knotfest.com « Mosh parle avec Beez », BEARTOOTH chanteur Caleb Shomo a parlé de la progression des sessions d’écriture et d’enregistrement du quatrième album studio du groupe. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « J’ai travaillé sur beaucoup de cet album sur la route – beaucoup de cet album. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être plus chanceux avec la façon dont notre cycle d’enregistrement s’est déroulé.

« Le ‘Maladie’ tournée en Europe était notre dernière tournée du cycle, et qui s’est terminée le 6 mars, je crois. Et puis la semaine suivante, tout s’est arrêté. Nous avions donc déjà prévu de prendre une partie de cette année. Nous avions prévu de ne pas tout enlever, comme nous allons probablement devoir le faire.

« J’avais déjà travaillé sur une tonne de disque, juste en train d’écrire sur la route; j’ai apporté une plate-forme de studio là-bas. Et c’était génial.

« Quand cela a commencé, tout le verrouillage, j’ai juste arrêté émotionnellement pendant un mois », a-t-il poursuivi. « Mais alors j’ai juste pris un second souffle, probablement il y a deux mois, et je viens de déchirer des chansons. C’est plutôt cool.

« Il y a environ une semaine, j’ai envoyé un peu comme mon premier » premier brouillon « du disque aux plus hauts gradés. Mais je vais continuer à écrire. Nous avons beaucoup de temps. Mais le disque va très, très bien jusqu’à présent. «

A demandé si le BEARTOOTH la « formule » de composition de chansons est toujours présente dans le nouveau matériel du groupe, Caleb a déclaré: « Je pense que quelque chose BEARTOOTH le son est en quelque sorte cette formule. BEARTOOTH a une structure de chanson – c’est la structure pop classique de l’intro, du couplet, du refrain, du couplet, du refrain, du bridge, du refrain, de la sortie. Mais avec celui-ci, j’ai juste essayé de tout amplifier. Parce qu’avec le dernier album, je voulais vraiment opter pour ce son super brut, live-rock-and-roll-in-the-old-school-studio et old-school-console, et c’était rad, et je adoré le faire. Et ça me prouvait que je pouvais faire un vrai disque sans ordinateur – enfin, [without] fortement tributaire des ordinateurs. Mais je ne sais pas… je me suis juste rendu compte, genre, tu sais quoi? C’est ce que j’ai appris en tant que producteur. Je suis arrivé à l’ère du mixage dans la boîte et de l’enregistrement dans la boîte, ce qui signifie utiliser des plug-ins et des émulations et des choses comme ça. Je viens de l’utiliser pour essayer de pousser un peu plus loin. La formule est toujours là, mais je ne pense pas que ce soit dans le mauvais sens. Je pense que c’est la formule que les gens veulent d’un BEARTOOTH record.

« Celui-ci est juste détourné », a-t-il expliqué. « Tout est amplifié jusqu’à 11. Je suis tellement, tellement pompé. Évidemment, c’est ce que vous voulez penser quand vous faites un album, mais bon sang, c’est le meilleur à ce jour. Pas même de près. C’est le disque le plus lourd . C’est mon meilleur travail – le plus fier que j’aie été de ces chansons. C’est sauvage. C’est de la merde. «

Parlant de la direction musicale du nouveau BEARTOOTH Chansons, Shomo a déclaré: « La façon la plus simple que j’essaie d’expliquer ce disque aux gens sans trop en dévoiler est de savoir si ‘Maladie’ était AC DC, ce record est SABBAT NOIR. Il est beaucoup plus influencé par le dark stoner rock, le heavy power groove. De toute évidence, il y a encore beaucoup de rapide [stuff] et un peu de punk rock et tout ça, mais j’ai vraiment exploré avec le côté stoner metal des guitares et des sons de guitare et fait différents réglages et beaucoup de fuzz et de chaos et superposé le bordel de mes pistes de guitare.

« L’essentiel, pour moi, de ce mix et de la sonorité de ce disque est aussi gros et bruyant et putain de sonorités dévastatrices que possible », a-t-il déclaré. « Donc, en cas de panne, par exemple, où ‘Maladie’ ce serait juste la guitare gauche, la guitare droite, la basse au milieu, c’est littéralement… Ce petit clip que j’ai posté[sur[onInstagram ]est je pense que huit guitares, trois pistes de basse. J’expérimente juste – je fais juste de la merde de stoner stupide et j’essaie de faire de mon mieux. Oui, c’est le but – c’est juste une dévastation sonore, c’est sûr. «

Demandé si les fans peuvent s’attendre à entendre de la nouvelle musique BEARTOOTH en 2020, Caleb a dit: « Je dirais oui. Je dirais avec certitude. Encore une fois, comme je l’ai dit, nous avons eu tellement de chance avec le timing de tout. Et à l’origine, nous allions essayer de battre le record en 2020. Je ne sais pas si cela est possible, parce que nous avions tellement de projets avec des tournées et ce déploiement épique que nous ne voulons enlever à personne. Donc, nous allons certainement attendre de pouvoir le faire correctement et pas seulement de nous précipiter un record et puis personne ne voit BEARTOOTH pendant encore un an et demi parce que la merde est partie vers le sud. Mais je serais choqué s’il n’y avait pas au moins un ou quatre singles en 2020. Si je devinais, quelque chose dans cette fourchette. «

BEARTOOTHLa dernière sortie de la série était inspirée de la musique folk et country « La session Blackbird » EP, sorti en septembre dernier.

Le troisième album du groupe, « Maladie », a été publié en septembre 2018 via Red Bull Records. Le disque a été enregistré à Merle studio à Franklin, Tennessee avec producteur Nick Raskulinecz (DÉFTONES, KORN, FOO FIGHTERS).