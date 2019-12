Camila Cabello s'excuse pour ses propos racistes contre les Noirs et les Mexicains

Camila Cabello s'est excusée pour les remarques racistes qu'elle a faites sur Tumblr lorsqu'elle avait 15 ans. Le blog de 2012 a été fermé pour des propos, des photos et des dessins offensants.

Cabello a partagé les messages lorsqu'elle était plus jeune, la même année que Fifth Harmony s'est formée. Des captures d'écran du blog ont fait surface sur Twitter avant de devenir virales et d'attirer l'attention des médias.

Dans un article, Cabello a fait des remarques offensantes et racistes au sujet des GIF d'un enfant noir et d'une athlète noire. Les messages ont également fait des remarques racistes stéréotypées, y compris des références au «KFC» et aux «pastèques». De nombreux messages faisaient état d'une utilisation flagrante du mot n, tandis que d'autres visaient des Asiatiques et des Mexicains.

Cabello ne s'est pas arrêtée là, cependant – elle a visé les autres stars féminines Taylor Swift, Rihanna et Nicki Minaj.

Elle a accusé Taylor Swift de «faire honte à d'autres salopes». Rihanna a été martelée pour avoir été victime d'abus et accusée de porter «peu ou pas de vêtements». De nombreux messages sur le blog n'ont pas été publiés par Cabello elle-même, mais plutôt des messages publiés par d'autres utilisateurs.

Alors que le fil Twitter est devenu viral, Cabello a présenté des excuses aux fans de la plate-forme.

«Quand j'étais plus jeune, j'utilisais un langage dont j'ai profondément honte et que je regretterai pour toujours. J'étais sans instruction et ignorant, et une fois que j'ai pris conscience de l'histoire, du poids et de la véritable signification derrière ce langage horrible et blessant, j'étais profondément embarrassé de l'avoir utilisé.

Autant que je voudrais, je ne peux pas revenir en arrière et changer les choses que j'ai dites dans le passé. Mais une fois que vous savez mieux, vous faites mieux, et c'est tout ce que je peux faire. Je me suis excusé à ce moment-là, et je m'excuse à nouveau maintenant. Je ne ferais jamais de mal intentionnellement à personne et je le regrette du fond du cœur. »

Certains fans ont accepté ses excuses, mais d'autres non. La question est en vogue sur Twitter alors que les gens se demandent si une jeune fille devrait être tenue responsable de ses remarques lorsqu'elle était enfant.